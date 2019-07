Karen Kokeshi, la fidanzata di Rovazzi sotto attacco/ Lui: “Contro di lei bullismo!”

View this post on Instagram

Nonostante il web voglia costantemente praticare bullismo gratuito sulla mia ragazza sappiate che stiamo sempre bene. Forse meglio di voi che avete bisogno di inventarvi cose su di lei per finire in tendenza. Evidentemente non vi siete accorti della bassezza che avete raggiunto. Peró ve ne do atto, se siete senza alcun tipo di talento è l’unico metodo percorribile. Ho sempre difeso il web, anche nelle parti più deep, ma qui si parla di bullismo vero e proprio. Ma sopratutto si parla di DIGNITÀ in cambio di like… forse vi siete dimenticati che prima o poi finisce anche quella. Io la mia la tengo stretta, come tengo stretta Karen. Una delle ragazze più sveglie che io abbia mai conosciuto, e voi? Voi tenetevi stretti i like finchè varranno ancora qualcosa.