Fabio Rovazzi/ Il successo su Twitch, nuova canzone con Gianni Morandi? (Domenica In)

Pubblicità

Fabio Rovazzi è tra gli ospiti della trentatreesima puntata di “Domenica In” di Mara Venier. Il famoso youtuber torna in televisione per aggiornare il pubblico con le ultime novità, ma anche per raccontare la sua quarantena forzata in questo periodo così complicato per il nostro paese. Di certo Fabio Rovazzi non ha placato la sua intraprendenza e voglia di fare negli ultimi tempi, avendo lanciato su Twitch un nuovo format di grande successo. Protagonisti, in ordine sparso, Pierluigi Pardo, Calcutta, Fabio Volo, Antonio Candreva, Gianni Morandi, Frank Matano, Flavio Briatore e Marco Montemagno, Emma Marrone e la Hunziker. Rovazzi ha organizzato una serie di eventi esclusivi per trascorrere la quarantena in compagnia di vip e di ospiti graditi al pubblico, con cui ha mantenuto un contatto diretto.

Pubblicità

Fabio Rovazzi, amico dei big: da Gianni Morandi a Will Smith

Fabio Rovazzi si è fatto strada nel mondo dello spettacolo, crescendo anno dopo anno e ritagliandosi spazi sempre più importanti e prestigiosi. Lo youtuber non è di certo famoso per particolari talenti ma è stato in grado di farsi apprezzare dal pubblico e anche dai grandi big della musica e del cinema. E’ nota l’amicizia con Gianni Morandi, ma anche lo spot che lo ha visto protagonista insieme a Will Smith, Martin Lawrence e Jack Black, grazie ai quali ha lanciato il suo format di interviste, chiacchierate o aperitivi a distanza in piena sintonia con le norme anti-contagio. A Domenica In, ospite di Mara Venier, lo youtuber racconta la sua crescita, i suoi obiettivi a medio-lungo termine e anche qualche aneddoto dal passato. Sono trascorsi ormai alcuni anni dal grande successo di ‘Andiamo a Comandare’ e la figura di Fabio Rovazzi si è consolidata ad altissimi livelli.

Pubblicità

Fabio Rovazzi, il simpatico siparietto con Morandi: nuova canzone in estate?

Fabio Rovazzi e Gianni Morandi torneranno a cantare insieme quest’estate? E’ questa la domanda che assilla i fan dopo la provocazione lanciata dall’esperto cantante bolognese durante una diretta instagram con lo youtuber. “Se non fai qualcosa con me questa estate sappi che sei morto. Hai preparato o no il pezzo che dobbiamo fare assieme?”, gli ha chiesto Gianni Morandi. Rovazzi ha replicato ironicamente all’artista felsineo, senza entrare nel merito: “Sbaglio o suona come una minaccia?”. Forse è ancora presto per dire se rivedremo all’opera Gianni Morandi e Fabio Rovazzi, ma i fan ci sperano. E considerando l’intraprendenza e l’imprevedibilità della coppia potrebbe anche succedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA