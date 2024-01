FABIO TROIANO, COMPAGNO ELEONORA PEDRON/ “La sua leggerezza mi fa stare bene…”

Eleonora Pedron e il compagno Fabio Troiano: “Matrimonio? Chi può dirlo…”

Eleonora Pedron, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, è stata incalzata dalla conduttrice a proposito della sua attualità sentimentale. Da 5 anni è legata a Fabio Troiano ed ha così raccontato la tenerezza del loro rapporto: “Come sta andando? E’ un rapporto d’amore, non serve che io dica cosa voglia dire. E’ basato molto sul dialogo, sulla comunicazione, ci parliamo tantissimo; riusciamo in questo modo a vivere gli stati d’animo l’uno dell’altra e a percepirli in maniera molto rapida. Io sono abbastanza lunatica e lui questo lo vede e cerca di venirmi in contro”.

Proseguendo nella chiacchierata con Silvia Toffanin, Eleonora Pedron – sempre a proposito del suo compagno Fabio Troiano – ha spiegato: “Cosa ci unisce? Forse proprio la comprensione, ci chiediamo i consigli e poi mi fa molto ridere. Mi dice: ‘Quando faccio le battute tu le capisci e ridi’… La sua leggerezza mi fa stare bene, non è mai triste; certo a volte è arrabbiato o nervoso ma non l’ho mai visto malinconico”. Infine, l’ex conduttrice non si è sbilanciata sui propositi nuziali: “Il matrimonio? Chi può dirlo, devi invitare lui; non ho ancora ricevuto la proposta…”. (agg. Valerio Beck)

Il mondo dello spettacolo pullula di personaggi noti che, oltre a condividere la luce dei riflettori, sono riusciti a coronare la bellezza di una grande storia d’amore. Un esempio è rappresentato da Eleonora Pedron e Fabio Troiano; l’ex Miss Italia e l’attore sono legati ormai da diverso tempo e nel corso dei mesi non sono mancati racconti e aneddoti volti a rappresentare ulteriormente la bellezza del loro rapporto.

“Eleonora è una donna che si commuove se le regali dei fiori, è disarmante, come la sua bellezza. E’ oggettivamente bellissima, quando dissi a mio padre che eravamo fidanzati mi rispose: ‘Ma quella è Miss Italia!’…”. Queste le parole al miele di Fabio Troiano in un video-messaggio affidato a Verissimo alcuni mesi fa, proprio quando come ospite c’era la ‘sua’ Eleonora Pedron. “E’ una donna passionale e fa ridere, sempre positiva. E’ molto dedita alla famiglia e cucina benissimo; è difficile non innamorarsi di lei. Ha anche tanti difetti, ma non ve li posso dire”.

Tra le pagine di Diva e Donna, anche Eleonora Pedron ha avuto modo di raccontare la bellezza del suo amore per Fabio Troiano partendo dagli albori. “Ci siamo conosciuti due anni fa, una storia assurda: il destino è anche qui. Io dovevo prendere il treno dopo, lui quello prima; ci siamo ritrovati seduti vicini. Per tutto il viaggio non ci siamo detti una parola, solo una frase prima di scendere: da lì è partito tutto il resto…”.

Un viaggio in treno ha dunque sancito la corsa sui binari felici dell’amore per Eleonora Pedron e Fabio Troiano. Casualità o regalo del destino che sia, è sotto gli occhi di tutti la bellezza del loro rapporto e lo testimoniano le dichiarazioni al miele dell’ex Miss Italia. “E’ una storia bella ma calma” – aveva raccontato Eleonora Pedron a Verissimo – “Che non vuol dire priva di passione; sono un’inguaribile romantica, non potrei amare senza passione. E’ un rapporto maturo, ci conosciamo giorno dopo giorno…”.

