Fabio Volo e le confessioni sulle trasgressioni

Fabio Volo si racconta ai microfoni di Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda oggi, martedì 3 dicembre 2024, rispondendo anche alle domande più scomode. La giornalista ha indagato anche nella vita privata dell’attore, conduttore e scrittore rivolgendogli anche una domanda sulle trasgressioni. Domanda a cui Volo ha risposto tranquillamente svelando anche dettagli della sua vita ses*uale.

“In passato ho sperimentato, magari una sessualità un po’ più spinta tipo un po’ di gente insieme” – ha detto. Per poi continuare: “Ho una sessualità molto libera, per cui la pornografia non è interessante. Non ho perversioni, non metto i tacchi a spillo, ma mi piace il gioco, quello sì”. Parlando delle donne in generale, inoltre, ha detto: “Mi piace sedurre, ma questo non vuol dire che porto a casa il risultato. Anche adesso mi piacerebbe sedurti. Poi non succede niente, non è che domani ti scrivo. Aspetto che mi scrivi tu”.

Fabio Volo e l’esperienza in Amazzonia

Fabio Volo si è raccontato a 360 gradi parlando delle sue trasgressioni, del successo dei suoi libri ma anche condividendo momenti più riflessivi come quello che ha vissuto in Amazzonia e che gli ha lasciato ricordi indelebili.

“Per un mese ho vissuto nella foresta amazzonica e lì, attraverso meditazioni profonde con uno sciamano, sono stato portato a un punto della mia vita dove ho avuto una visione e ho incontrato me stesso a 25 anni: ci siamo parlati e abbracciati”, ha spiegato lo scrittore che, non abituato a raccontarsi, ha scelto di farlo nel salotto di Belve rispondendo alle varie domande della Fagnani. Sono tanti, dunque, i dettagli della vita dello scrittore che, per la prima volta, si racconta come non aveva mai fatto prima.

