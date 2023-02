Fabio Volo, stoccata sull’ex moglie Johanna Maggy/ “Meglio una separazione civile che un matrimonio triste”

Fabio Volo e la separazione dall’ex moglie Johanna: Le sue parole

Fabio Volo sta per andare in onda su Prime con il film ‘Una gran voglia di vivere’, che interpreta con Vittoria Puccini. La pellicola è tratta dal suo ultimo libro e racconta di una coppia infelice che avrebbe tutti gli ingredienti necessari per essere, invece, appagata. Ai microfoni del Corriere della Sera, lo scrittore svela che parte del libro contiene riferimenti autobiografici.

Fabio Volo ha annunciato la fine della sua relazione con la moglie Johanna Maggy: “Meglio una separazione civile che un matrimonio triste. Ci sono spunti autobiografici che poi ho vissuto, mi sono separato dopo dieci anni dalla mia compagna islandese, Johanna, con cui ho due figli di 9 e 7 anni. Il camper è un’esperienza fatta personalmente. Lì parcheggio dove voglio e scrivo, come faccio quando prendo il Freccia Rossa. Non vedo l’ora di prendere un treno”.

Fabio Volo, in occasione di un’intervista a Vanity Fair, ha raccontato i motivi e il percorso che ha portato alla rottura con sua moglie Johanna Maggy. Lo scrittore e la sua compagna hanno annunciato la separazione, dopo dieci anni di amore e due figli: Sebastian e Gabriel.

Il cantante e attore dichiara: “I bambini stanno una settimana con me e una settimana con lei, durante quella settimana un giorno stanno con me e un giorno stanno con lei. Non pensavo di lasciarmi, e che mi sarei trovato single. Quando è arrivato il momento ‘forse è meglio se ci lasciamo’, dei due ero quello più spaventato. Se nella relazione le due persone non tirano fuori la parte migliore dell’altro, possono o restare insieme per poter dire che stanno insieme da cinquant’anni, come se fosse un premio, oppure dirsi ‘continuiamo ad amarci anche se non stiamo sotto lo stesso tetto”.

