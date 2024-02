Piero Barone lascia Il Volo, debutta da solista?/ Il gossip bomba, dopo Sanremo 2024!

Sanremo 2024, Piero Barone lascia Il volo?

Piero Barone si prepara a spiccare Il volo in una nuova avventura da artista solista, senza il resto del gruppo che lo ha reso celebre.

O almeno questa é l’ipotesi tanto attenzionata nel mondo del gossip relativo alla musica made in Italy del momento, sulla scia della recente tensione palesatasi in un intervento a due via radio, tra Piero Barone e Gianluca Ginoble. Un momento che ha allarmato il joint-fandom dei tre tenori, destando in molti tra questi il pensiero che Il volo sia prossimo allo scioglimento.

Ed é in particolare Chi magazine a fare luce sulla chiacchierata crisi del gruppo, che vedrebbe i singoli membri della formazione in procinto di dividersi, anche nel tentativo di intraprendere una carriera da “solo-artist”: “Che cosa c’è dietro questa storia? In realtà Barone da tempo sta prendendo lezioni private per un futuro da solista. Ma questo senza che il gruppo si divida”.

Le possibili sorti di Il volo

Tuttavia, nell’ipotesi che vedrebbe Il volo destinato a rimanere unito e compatto, Piero Barone potrebbe intraprendere la carriera solista senza lasciare i compagni nella formazione a tre o in alternativa dire addio al gruppo, che proseguirebbe il proprio progetto musicale in una formazione a due o una nuova con un elemento vocale e/o strumentale, cantante e/o musicista, che possa sostituirsi al possibile uscente. Chiaramente, mentre il fandom dei tre artisti noti come Il volo, Ignazio Boschetto insieme a Piero e Gianluca, si divide nel web tra gli internauti che accetterebbero un possibile scioglimento della formazione, rispettando dei singoli membri le scelte artistiche anche se non condividendole, e d’altro canto chi invece farebbe fatica a tollerare l’epilogo del trio.

C’é da dire che lo scioglimento come scelta della formazione presa anche di comune accordo con i più vicini a Il volo, tra i cari e lo staff in particolare, potrebbe rivelarsi dettato anche dal fatto che la partecipazione del trio al Festival di Sanremo 2024 possa aver deluso le aspettative generali, e non solo per il basso piazzamento nell’ordine di gradimento finale della kermesse della musica italiana. Ma anche per la scarsa influenza esercitata nelle classifiche musicali, come quella delle canzoni dal più alto volume di passaggi in radio. La Earone Airplay 2024, che vede primeggiare la vincitrice Big della kermesse Angelina Mango.











