Fabiola Sciabbarrasi, dedica a Nek/ “Tu e Patty un dono che la vita mi ha regalato”

Fabiola Sciabbarrasi, la ex moglie di Pino Daniele, ha deciso di fare una bellissima sorpresa all’amico Filippo Neviani, conosciuto dal grande pubblico con lo pseudonimo di Nek. La donna, infatti, su Instagram ha postato uno scatto in primo piano che la vede sorridente e felice in compagna del cantante a cui è legata da una profonda amicizia. Ad accompagnare lo scatto anche una breve e divertente didascalia dove, tra le righe, la ex moglie di Pino Daniele sottolinea il grande affetto che prova per il cantautore e per la compagna Patrizia Vacondio. “Visto che spesso mi dici che non ti voglio abbastanza bene .. Tie’! Beccati questa foto imperfetta ma piena dei nostri sorrisi” scrive Fabiola con tanto di emoticon 😘. Non solo, la Sciabbarrasi prosegue nel suo posto per fare gli auguri di buon compleanno a Filippo Neviani che proprio nel giorno del 6 gennaio ha festeggiato 48 anni. “Buon Compleanno a te Fil🥂🎂😘❤️ Tu e Patty @patriziavacondio siete un dono che la vita mi ha regalato 🌟” scrive la donna parlando anche della moglie del cantante. Sul finale poi la dedica speciale: “gli amici ascoltano quello che dici. I migliori amici ascoltano quello che non dici” #loveyoutothemoonandback”.

Fabiola Sciabbarrasi e Nek: che grande amicizia!

Il messaggio di Fabiola Sciabbarrasi ha sorpreso (e non poco) Nek che ha prontamente risposto alla foto pubblicata su Instagram. Nel giorno del suo 48esimo compleanno, il cantante ha replicato scrivendo: “ma cara. Allora un po’ di bene me ne vuoi❤️😂 grazie infinitamente” con tanto di emoticon a forma di cuore. Fabiola non se le è fatto dire due volte, visto cha nuovamente risposto all’amico precisando: “un po’ più di un po’ !!”. Qualche commento sotto poi è proprio Patrizia Vacondio, la moglie di Nek, a commentare la foto della ex moglie di Pino Daniele a cui è legata anche lei da una grandissima amicizia. “Wa Fabi che bella !! E che bei ricordi ❤️ il primo we di febbraio siamo a Roma per l’arte di amare a N.O. Vedi di venire 😅😜❤️” scrive Patty, a conferma di come le belle amicizie esistono anche nel mondo dello show business! Intanto sui social, Nek ha ringraziato tutti i suoi fan e non solo per i tantissimi auguri ricevuti: “Grazie per i vostri auguri e per questo affetto smisurato nei miei confronti. Sono davvero onorato. Spero di meritarlo anche in questo nuovo anno che si affaccia all’orizzonte. Grazie con tutto il cuore!!”.

