Fabregas al Como/ Calciomercato news, lo spagnolo giocherà in Serie B per due anni!

Calciomercato news, gran colpo per la B con Cesc Fabregas al Como

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa interessante e l’ultima importante novità in questo senso arriva con la notizia dell’imminente approdo di Cesc Fabregas al Como. Rimasto svincolato dopo aver concluso la sua avventura con il Monaco, dove l’anno passato ha collezionato sei presenze impreziosite da un assist vincente per i compagni per un totale di 159 minuti disputati tra campionato e coppe, Fabregas sarebbe stato chiamato in Italia dal direttore sportivo Dennis Wise, dirigente con un passato nel Chelsea così come il centrocampista.

Nonostante diverse proposte interessanti quindi, il trentacinquenne avrebbe deciso di accettare la proposta dei lombardi dopo essere stato a lungo accostato in passato a squadre importanti anche del nostro campionato come il Milan. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, per Fabregas sarebbe pronto un contratto biennale e la sua esperienza potrà sicuramente innalzare il livello della Serie B avendo vinto in carriera pure un Mondiale e due Europei.

Calciomercato news, Fabregas al Como per il centrocampo di Gattuso

L’arrivo di Fabregas al Como dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore di questa sessione di calciomercato estivo. Dopo questo colpo importante, come riporta la redazione di Sky Sport, i comaschi potrebbero ora aggiudicarsi pure Luis Binks dal Bologna per sistemare il reparto arretrato.

