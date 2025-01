CALCIOMERCATO COMO NEWS, DOMANI LA FIRMA DI ALLI

Il calciomercato Como è stato uno dei più interessanti dell’intera Serie A. Un mix tra giovani interessanti e profili esperti hanno reso la squadra neopromossa capace di giocarsela anche contro le big, talvolta vincendo come successo con la Roma.

Anche a gennaio il Como non si ferma. Secondo Fabrizio Romano, è stato trovato l’accordo definitivo tra la società comasca e Dele Alli. La firma sul contratto arriverà domani e sarà valida fino a giugno 2026 più un’ulteriore stagione se l’inglese dovesse raggiungere determinate condizioni.

Dopo essere tornato all’Everton post prestito al Besiktas, l’ex MK Dons e soprattutto Tottenham è pronto a giocarsi una delle sue ultime spiagge in carriera. Centrocampista offensivo dal talento sopraffino, non ha mai espresso a pieno il suo valore a causa di infortuni e pesanti problemi personali.

In ogni caso la Serie A è pronta ad accogliere il calciatore che darà una mano al Como nella lotta verso la salvezza. Alli però non è l’unico profilo sondato dai biancoblu per migliorare l’attacco, reparto dove probabilmente manca un po’ di gamba e fantasia.

CALCIOMERCATO COMO NEWS, FABREGAS PARLA DI FATI

Il calciomercato Como tra Ansu Fati e Ngonge. Questi sono i nomi che sono stati maggiormente accostati ai biancoblu. Del primo, attualmente al Barcellona reduce da un prestito non felicissimo al Brighton, ha parlato lo stesso Cesc Fabregas.

“Avevo chiesto di lui sei mesi fa ma ora non c’è nulla”, poche parole ma che spiegano perfettamente che Fati è un pallino di Fabregas, d’altronde è un profilo che si addice molto al gioco di Cesc, sebbene non sia attualmente nei piani della società.

Per quanto riguarda invece Ngonge, l’attaccante esterno del Napoli non è affatto tra i titolassi di Conte, basti pensare che è stato impiegato solo in Coppa Italia oppure quando il tecnico leccese non aveva nessun’altra possibilità.

Dunque una cessione non è affatto da escludere se si segue questo ragionamento, anche se a Napoli hanno già perso Kvaratskhelia dunque gli unici esterni offensivi rimasti sono Neres e Politano. Infatti probabilmente Conte fermerà ogni tipo di cessione.