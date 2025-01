Calciomercato Serie A news: l’asse di mercato Como – Barcellona

Il calciomercato Serie A è molto attivo in questa finestra invernale soprattutto per le squadre più in difficoltà che cercano colpi per rinforzare la rosa e aumentare le loro opportunità di salvarsi alla fine della stagione, tra queste ce n’è una che su tutte sta acquistando giocatori di alto livello per rinforzare la rosa nell’immediato e mettere le basi per costruire una squadra forte nelle prossime stagione, sperando di salvarsi in questa. Il club in questione è il Como che dopo aver ufficializzato già tre colpi, Butez dal Royal Antwerp, Assane Diao dal Real Betis e Maxence Caqueret dall’Olympique Lyonnais è pronto ad accogliere due talenti de La Masia, la famosa accademia del Barcellona dove l’allenatore Cesc Fabregas è cresciuto.

Il primo nome è quello più vicino ai lariani e si tratta di Alex Valle, terzino sinistro spagnolo classe 2004 di proprietà del club catalano ma che in questa stagione è in prestito in Scozia al Celtic, il club di Glasgow sta per riabbracciare Kieran Tierney in arrivo dall’Arsenal e il suo arrivo libererebbe Valle che i blaugrana richiamerebbero alla base per poi girarlo al Como di Cesc Fabregas in prestito. Il ragazzo andrebbe a rinforzare la fascia sinistra ora occupata solo da Alberto Moreno e potrebbe insidiare il veterano spagnolo per un posto da titolare, che in questo momento sarebbe assicurato dall’infortunio dell’ex Villarreal.

Il secondo profilo che il Como sta seguendo dal Barcellona è quello di Ansu Fati, super talento de La Masia che al suo esordio era stato individuato come erede di Leo Messi, che in quella stagione era volato a Parigi, tanto da vestire il suo numero 10, era un predestinato capace di realizzare numerosi record, il più giovane gol della Champions League, il più giovane gol in un Clasic, il più giovane a trovare una doppietta ne La Liga, e molti altri. Numerosi infortuni però gli hanno fatto perdere il ruolo da titolare e la scorsa stagione ha provato il riscatto al Brighton di De Zerbi dove però ha trovato poco impiego, Ansu Fati arriverebbe a Como e da Cesc Fabregas come uno dei giocatori più di talento in rosa e troverebbe spazio sulla trequarti insieme al suo connazionale Diao, come esterno o dietro alla punta.

Calciomercato Serie A news: i rinforzi per il Venezia

Il calciomercato Serie A batte anche altri colpi in entrata per le squadre che cercano la salvezza, il Venezia ha trovato l’accordo per due giocatori da dare ad Eusebio Di Francesco per continuare a lottare, uno è Alessio Zerbin in arrivo da Napoli in prestito e potrebbe essere già a disposizione per la partita contro il Parma, può giocare sia come esterno offensivo che come esterno su tutta la fascia destra o sinistra nel 3-5-2 del tecnico. L’altro colpo in entrata è quello di Fali Candé difensore del Metz che arriva in laguna in prestito con opzione di riscatto a fine stagione.