Diretta Como Milan (risultato 0-0): formazioni ufficiali, via!

Con la diretta Como Milan stiamo per vivere una partita che non si disputava addirittura da 22 anni: i lariani avevano giocato l’ultima stagione in Serie A nel 2002-2003 – e anche allora c’era stata una “pausa” di 14 anni – e al Sinigaglia a metà dicembre avevano tenuto testa al Milan, perdendo 2-1 per effetto dei gol di Massimo Ambrosini e Andriy Shevchenko inframmezzati dal temporaneo pareggio di Fabio Pecchia. A maggio, 25 giorni prima di vincere la Champions League a Manchester nel derby contro la Juventus, i rossoneri si erano poi imposti per 2-0 a San Siro con le reti di Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta, facendo dunque due su due in stagione. Il Como se non altro aveva fermato due volte consecutive il Milan in casa, un doppio 1-1 nel 1988 e 1989, e ha pareggiato quattro volte nelle ultime dieci.

Tuttavia l’ultima vittoria lariana è un 2-0 al Giuseppe Meazza nel gennaio 1985 (gol di Gianfranco Matteoli e Pasquale Bruno, era Ottavio Bianchi contro Niels Liedholm), in casa invece si torna alla Serie B 1981-1982 con un successo firmato Massimo Palanca, su punizione. Ora ecco le formazioni ufficiali: la diretta Como Milan comincia! COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van Der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Y. Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Rafael Leao. Allenatore: Sergio Conceiçao (agg. di Claudio Franceschini)

Como Milan, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Como Milan che si giocherà allo Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia bisognerà essere in possesso di un abbonamento a Dazn o a Sky sport, basterà poi sintonizzarsi sul canale Dazn o Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K o Sky Sport 252 o collegarsi alle piattaforme di streaming Dazn o Sky Go e NowTv.

Diretta Como Milan, la situazione delle due squadre

La diretta Como Milan, recupero della giornata 19 di Serie A si terrà alle 18.30 e vedrà scontrarsi due squadre con obiettivi opposti ma che stanno vivendo nell’ultimo mese una simile situazione, il Como è alla ricerca di punti per essere sempre più sicuro della sua salvezza e allontanarsi dalla zona calda mentre il Milan vuole cavalcare di nuovo l’entusiasmo della vittoria in Supercoppa. I lariani arrivano dall’ottimo pareggio per 1-1 contro la Lazio ma dovranno fare a meno del talento di Nico Paz che sarà sostituito da uno dei nuovi innesti, mentre il Milan nell’ultima giornata ha pareggiato 1-1 con il Cagliari in una gara tutt’altro che positiva per l’allenatore.

Como Milan, le probabili formazioni

Cesc Fabregas metterà in campo i suoi con il consueto 4-2-3-1 con Butez tra i pali, confermato dopo l’ottimo esordio con la Lazio, difesa composta da Van der Brempt, Dossena, Kempf e Alberto Moreno, in attesa dell’arrivo di Fresneda, Da Cunha e Engelhardt in mediana, con Caqueret pronto ad esordire, Cutrone, ex della gara, unica punta supportato da Fadera, Diao, e Strefezza. Il Milan invece dovrebbe essere confermato in tutti i suoi interpreti da Sergio Conceiçao che schiererà un 4-3-3 con Maignan in porta, Theo Hernandez e Calabria sugli esterni insieme a Tomori e Thiaw come coppia di centrali, Fofana, Reijnders e Musah a centrocampo e davanti Morata con Pulisic e Leao sulle fasce.

Diretta Como Milan, pronostico finale e quote

Sulla carta la gara sembra avere un facile pronostico con il Milan, ottavo in classifica, favorito sul Como, in sedicesima posizione, i rossoneri con Conceiçao sembrano aver ritrovato un po’ di spirito combattivo e compattezza di gruppo che con Paulo Fonseca mancava e che gli ha permesso di vincere un trofeo, non è da sottovalutare la squadra allenata da Fabregas che quest’anno ha fatto vedere un ottimo gioco e la volontà di esprimerlo contro qualsiasi avversario incontri. Secondo i bookmakers la vittoria del Milan è scontata, per questo la sua quota si aggira intorno 1.90, la vittoria della squadra di casa invece è quotata 4.00 mentre il pareggio tra le due squadre 3.40. Il risultato più probabile è la vittoria degli ospiti ma occhio al numero complessivo di gol che potrebbe essere elevato.