Fabrizia De Andrè/ “Dori Ghezzi? Le voglio molto bene. Mia sorella Francesca…”

Fabrizia De Andrè, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, torna a parlare di Dori Ghezzi e del rapporto che ha con lei. Diversamente dalla sorella Francesca, infatti, Fabrizia De Andrè confessa di volere molto bene a Dori Ghezzi per la quae avrà sempre un profondo rispetto avendo ottenuto il suo appoggio ogni volta che ne ha avuto bisogno. “Il rapporto che mia sorella Francesca ha con Dori Ghezzi è completamente diverso da quello che ho io con lei” – spiega Fabrizia De Andrè a Nuovo – “le voglio molto bene e le porterò sempre rispetto dato che, in ogni occasione, è stata presente con me e con mio figlio. Lei è una figura molto importante avendo io rapporti difficili con i miei genitori. La considero una vera nonna, soprattutto da quando mi è mancata quella biologica”, spiega ancora la figlia di Cristiano De Andrè.

Fabrizia De Andrè: “Dori Ghezzi c’è sempre stata per me”

E’ una grande dichiarazione d’affetto quella che Fabrizia De Andrè ha fatto a Nuovo nei confronti di Dori Ghezzi. Diversamente da quello che si potrebbe pensare, infatti, la Ghezzi ha cercato di aiutare Fabrizia come ha potuto. La conferma arriva proprio dalle parole della sorea di Francesca De Andrè. “Nei momenti di sconforto lei ha sempre avuto una buona parola e mi ha dato una mano. Quando le ho chiesto aiuto nei periodi difficili c’è sempre stata, in tutto e per tutto. E per me ci sarà sempre”, ha ribadito. Francesca e Fabrizia De Andrè, dunque, hanno un’opinione completamente diversa. Le due sorelle, invece, si ritrovano d’accordo su Cristiano Malgioglio: “non mi è piaciuto quello che ha detto a Francesca. Poi, quando io e mia sorella ci siamo abbracciate nel corso della finale del Grande Fratello, ho trovato di pessimo gusto la sua frase ‘chiamate un neurologo”, ha concluso Fabrizia spiegando di aspettarsi le scuse di Malgioglio: “Mi aspetto e sue scuse. Lui ha chiesto perdono a pubblico, ma non a Francesca”.

