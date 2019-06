Fabrizia De Andrè, pace con Dori Ghezzi?/ “Sempre stata presente per me e mio figlio”

Fabrizia De Andrè tende la mano a Dori Ghezzi. La sorella di Francesca che, durante l’avventura nella casa del Grande Fratello 2019 ha più volte puntato il dito contro la moglie del nonno Fabrizio, fa chiarezza sul proprio rapporto con Dori Ghezzi attraverso un post pubblicato su Instagram. Francesca De Andrè, durante l’ottava puntata del Grande Fratello 2019, parlando del proprio rapporto con Dori Ghezzi, aveva attaccato la vedova di Fabrizio De Andrè anche a nome della sorella Fabrizia: “Parlo anche a nome di mia sorella che più volte le ha chiesto di farla lavorare nella fondazione De André, che è il cognome che noi portiamo, ma lei si è sempre rifiutata, facendo lavorare i figli di sua sorella. Se n’è fregata di tutto quanto. Loro fanno una vita agiata, noi no. Noi, quattro figli, non abbiamo una casa di proprietà. Se ha veramente questa voglia di pace credo che invece di parlare dovrebbe fare. Sono le azioni che contano”. A distanza di giorni, Fabrizia De Andrè ha deciso di chiarire la propria posizione.

Fabrizia De Andrè: “Dori Ghezzi sempre presente per me”

Fabrizia De Andrè smentisce la sorella Francesca spiegando come Dori Ghezzi sia sempre stata presente nella sua vita e in quella di suo figlio. Attraverso un post pubblicato su Instagram, infatti, la figlia di Cristiano De Andrè dice: “volevo chiarire una frase detta da mia sorella in merito alla Fondazione De Andrè” – scrive Fabrizia che poi aggiunge – “Francesca si era presa a cuore, in un momento in cui avevo la mia agenzia di eventi che io lavorassi per e con la fondazione. Questo non è stato possibile perchè il progetto non è andato a buon fine per motivi non dipendenti dalla fondazione“. Fabrizia De Andrè, poi, ringrazia personalmente Dori Ghezzi per tutto l’aiuto che le ha sempre dato: “Voglio ringraziare Dori in quanto è sempre stata presente per me e per mio figlio come figura importante a cui vorrò sempre bene e a cui porterò un gran rispetto”.





