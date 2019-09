Fabrizia De Andrè vs Francesca/ La verità sul tradimento di Giorgio a Pomeriggio 5

Fabrizia De Andrè replica alle accuse della sorella Francesca nel salotto di Pomeriggio 5. Nella puntata del 24 settembre della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, Fabrizia De Andrè si difende dalle accuse della sorella Francesca che, dopo aver lasciato Gennaro Lillio, è tornata tra le braccia di Giorgio Tambellini che aveva lasciato durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello 16 per il suo tradimento. Un tradimento che, tuttavia, secondo Giorgio e Francesca non ci sarebbe mai stato. Ospiti della prima puntata della nuova stagione di Domenica Live, infatti, Giorgio Tambellini e Francesca De Andrè hanno accusato Fabrizia De Andrè e Biagio D’Anelli di aver organizzato a tavolino il tradimento per spingere Francesca a lasciare il fidanzato. Secondo Francesca e Giorgio, invece, tra quest’ultimo e l’altra donna ci sarebbe stato solo un bacio. Alle accuse della coppia, Fabrizia De Andrè con cui Francesca non parla più, come risponderà?

Fabrizia De Andrè: la replica alla sorella Francesca e a Giorgio Tambellini a Pomeriggio 5

Durante il Grande Fratello 16, Fabrizia De Andrè ha sostenuto in tutto la sorella Francesca aiutandola anche a superare il tradimento di Giorgio Tambellini che, a quanto pare non ci sarebbe mai stato al punto che Giorgio starebbe pensando di querelare la stessa Fabrizia. “Sono stati Biagio e mia sorella Fabrizia, con la quale io non parlo più nella maniera più assoluta. Pensa come sono stata tradita. Ha finto di essere disperata, si è messa d’accordo con Biagio per fingere di aver sentito un vocale. Giorgio, infatti, li sta querelando. Mia sorella si è rimangiata di aver sentito la voce di Giorgio, Alessandra anche. Si stanno rimangiando tutto”, ha dichiarato Francesca De Andrè ai microfoni di Domenica Live. Accuse pesanti di fronte alle quali Fabrizia non ha alcuna intenzione di restare in silenzio ed oggi, nel salotto di Pomeriggio 5, è pronta a raccontare la propria verità.

