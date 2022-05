Fabrizia Santarelli/ Scontro con Mercedesz Henger: “Tu rispondi male”

Si è accesa fin dall’inizio l’avventura di Fabrizia Santarelli a L’Isola dei Famosi 2022. La ragazza ha dimostrato ampiamente di avere un carattere molto acceso quando serve così come quando si è trovata ad affrontare un lungo dibattito con Mercedesz Henger, anche se quest’ultima è ormai diventata nota per le discussioni con i protagonisti del reality show. Nel mirino della figlia di Eva però c’era anche Gennaro Auletto, rivolgendosi ai due ha infatti specificato: “Vi devo parlare ragazzi. Quando mi sono svegliata cera solo la cenere. Per trovare una brace accesa ho scavato e sono stata un’ora a rianimare il fuoco. Mi sono svegliata per otto volte e ogni volta nessuno aveva toccato il fuoco”. Fabrizia non ha gradito le parole della Henger alla quale ha specificato: “Non c’è mai stata ansia qui, ma solo serenità. È capitato molto spesso che si spegnesse il fuoco. Se si spegne lo riaccendiamo insieme e domani si fanno i turni senza agitarci”. Al che Mercedesz ha alzato la voce specificando: “Invece di rispondere sempre male perché non puoi ringraziarmi che ho riacceso il fuoco?”. La sensazione è che tra le due non sia finita qui e ci saranno altri battibecchi.

Fabrizia Santarelli, scontri continui con Licia Nunez e Mercedesz Henger

Fabrizia Santarelli ormai da diverse settimane è su Playa Sgamada a L’Isola dei Famosi 2022. Nel corso del tempo ha assistito a un notevole turnover di naufraghi e ora si trova in compagnia di Licia Nunez e di Mercedesz Henger. Con ambo le concorrenti non scorre buon sangue. Con Licia è ai ferri corti a causa della sparizione della preziosa pietra ritrovata dalla Santarelli, che è convinta della colpevolezza di Licia. Non solo, crede che la naufraga la voglia far passare come una pazza poiché ha nascosto la pietra nel sacco di Fabrizia, che ritrovandola ha subito puntato il dito contro l’attrice. Anche con Mercedesz, come già ribadito, la cose non vanno meglio: Fabrizia infatti ha confidato alle compagne la sua passione per la numerologia, ma la figlia di Eva Henger, molto scettica, non l’ha presa sul serio e le ha concesso solo una sera per convincerla. Inoltre Mercedesz sostiene che Fabrizia dia sempre delle risposte molto acide e piccate invece di dimostrarsi pronta ad imparare e ad aiutarsi a vicenda.

Così nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi

Nel corso della diretta di lunedì 23 maggio de L’Isola dei Famosi Fabrizia Santarelli si è resa protagonista. Intanto è arrivato a Playa Sgamada un nuovo eliminato, il modello italo-marocchino Gennaro Auletto, che viene accolto con gioia dalle compagne. Di contro, Licia decide di andarsene per sempre e di voler tornare in Italia. Infatti, nei giorni precedenti lo Spirito dell’Isola ha chiesto ai naufraghi veterani di fare un’importante scelta: continuare il percorso fino alla fine dell’edizione più lunga della storia o abbandonare il gioco immediatamente. Licia Nunez, insieme a Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Blind ha deciso di andarsene. L’attrice sostiene che per precedenti impegni lavorativi non può proseguire la sua permanenza in Honduras e decide quindi di interrompere il gioco. Inutile dire che Fabrizia, nonostante la saluti con calore, non sia così dispiaciuta. Playa Sgamada è ora abitata da Fabrizia, Mercedesz e Gennaro, che aggiorna subito le due compagne degli ultimi risvolti nel gruppo che abita Playa Rinovada e scambia con loro le impressioni sui naufraghi. Chissà che la situazione sia più distesa nei prossimi giorni e che, grazie alla presenza di Gennaro, Mercedesz e Fabrizia vadano più d’accordo.

