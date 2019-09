Fabrizio Baldassarre/ Chiara Esposito:”Tra me e te c’è proprio sintonia” (Temptation Island Vip)

Fabrizio Baldassarre si è dato un gran da fare a Temptation Island Vip, puntando tutto su coccole e sensualità nel suo rapporto con Chiara Esposito. La fidanzata di Simone Bonaccorsi non sembra indifferente alle sue attenzioni, ma questo non vuol dire che abbia scelto di dedicare il suo tempo solo al Single. Nella scorsa puntata li abbiamo visti spesso insieme, pronti a scambiarsi qualche carezza e persino dei massaggi. Uno dei punti deboli di Chiara, così come il solletico. “Hai un bel collo del piede”, dice lui osservando le caratteristiche anatomiche dalla ragazza. Chiara dimostra di avere molta confidenza con Fabrizio, su cui poggia gambe, piedi e cosce senza difficoltà. “Tra me e te c’è proprio sintonia. Mi rilasso con te”, dice lei un pomeriggio. Alla sera, il villaggio dei fidanzati è immerso in un’atmosfera tranquilla, ma Chiara ha bisogno di stuzzicare Fabrizio e andarlo a svegliare mentre sonnecchia sulla panchina. “Lo tieni bene in pugno”, dice poi il Single parlando di Simone, convinto che sia la Esposito la parte forte della coppia. Clicca qui per guardare il video di Fabrizio Baldassarre e Chiara Esposito.

Fabrizio Baldassarre, Temptation Island Vip: riuscirà a superare un nuovo limite?

Fabrizio Baldassarre riuscirà a superare un nuovo limite con Chiara Esposito? Anche se nell’ultima puntata di Temptation Island Vip ha dovuto dividere l’attenzione della ragazza con Antonio Moriconi, il Single sarà comunque presente al suo fianco nell’appuntamento di stasera. Lo svela un breve frame presente in uno dei video promozionali del programma, dove vediamo ancora una volta la Esposito in giardino con Fabrizio. I due scherzano e si toccano, segnale che il loro flirt stia avanzando anche più del previsto. Sarà con lui che scatterà qualcosa di più? Simone Bonaccorsi infatti si ritroverà da solo al falò con la conduttrice, che ha richiesto di parlargli senza gli altri fidanzati proprio per qualcosa che è accaduto al villaggio delle donzelle. Chiara è arrivata ad una nuova consapevolezza e il mistero si infittisce sempre di più. Soprattutto perchè non sappiamo se Fabrizio c’entri qualcosa oppure se ancora una volta si sia fatto soffiare la ragazza dal rivale Alessandro. L’unica certezza per ora è che Simone non accoglierà proprio bene la notizia. Clicca qui per guardare il promo della terza puntata di Temptation Island Vip.

