Fiorello “Fabrizio Biggio conduttore Concerto Primo Maggio”/ E lo sfotte “offerto così poco che lo fa gratis”

Fabrizio Biggio condurrà il Concerto Primo Maggio 2023 insieme ad Ambra Angiolini. A dare l’annuncio non è stato il diretto interessato, bensì Rosario Fiorello, di cui è spalla ogni mattina a Viva Rai 2 su Rai Radio 2. Lo showman siciliano è intervenuto, come fa abitualmente, al programma ‘Non è un Paese per i Giovani’, condotto ogni giorno, dal lunedì al venerdì, da Massimo Cervelli e Tommaso Labate, rivelando la notizia.

“Biggio sarà il conduttore del Primo Maggio” ha anticipato Fiorello. Invece Fabrizio Biggio faceva notare: “No, non lo so se si può dire!”. “Ovviamente Ambra sarà la padrona di casa” ha specificato Fiorello, che ha poi ironizzato: “Biggio si è offerto volontario, gratis fra l’altro. Gli hanno offerto talmente poco che lui ha detto: ‘Dateli in beneficienza!’”.

Sulla conduzione di Fabrizio Biggio al Concerto Primo Maggio 2023, Rosario Fiorello ha proseguito spiegando che il suo “compagno di merende” sarà comunque presente nella puntata di Viva Rai2 in onda quello stesso lunedì. In quella circostanza, quindi, il siciliano e i suoi non salteranno l’appuntamento con il loro pubblico, come invece succederà la prossima settimana, quando il programma sarà assente sia lunedì 24 sia martedì 25 aprile, in concomitanza della Festa della Liberazione.

Fiorello ha così spiegato con la sua consueta ironia: “Fra l’altro Fabrizio Biggio fa la puntata con noi alle 7:00, poi va alle prove subito, alle 10:00. Quando finirà il Primo Maggio, sarà senza voce perché lì è tutto un ‘su le mani, la pace, i popoli, la razza, bandiera rossa’. Tornerà da noi e dirà: ‘Sono stato al Primo Maggio, sono stanco’”. Lo showman siciliano non si è fatto mancare anche una stoccata al ministro Lollobrigida: “Tra l’altro sul palco ci sarà anche il ministro Lollobrigida, che parlerà di razze canine”. Resta ora da comprendere se la co-conduzione di Biggio riguarderà tutto l’evento in onda su Rai3 o solo lo slot pomeridiano.

Gli ospiti del Concerto Primo Maggio di Fabrizio Biggio

L’ospite internazionale del Concerto Prima Maggio 2023, condotto da Fabrizio Biggio ed Ambra Angiolini, sarà la giovane cantautrice norvegese Aurora, il cui singolo ‘Cure For Me‘ è la colonna sonora del video teaser del Concertone. La cantante si è fatta conoscere con la cover del brano degli Oasis Half The World Away e a soli 12 anni ha composto Runaway, pubblicato poi nel 2016, che l’ha portata ad essere conosciuta in tutto il mondo con oltre 300 milioni di visite giornaliere su Tik Tok.

Tra gli artisti italiani annunciati, invece, ci saranno alcuni big che arrivano direttamente dal Festival di Sanremo come Ariete, i Coma_Cose, Mr. Rain e Tananai. Con loro anche i Baustelle, Piero Pelù, Alfa, Rose Villain, Aiello, Fulminacci, Carl Brave, i Bnkr44 e Matteo Paolillo, attore e cantautore di ‘O mar for’, la sigla della serie Mare Fuori. In corso, inoltre, la fase finale di 1MNEXT 2023, il contest del Concerto del Primo Maggio che anche quest’anno premierà le migliori tre proposte emergenti che avranno la possibilità di salire ed esibirsi live sul palco di Piazza San Giovanni. Il 7 aprile sono stati svelati i 12 finalisti, selezionati attraverso il voto della Giuria di Qualità e della Giuria Popolare Web.

