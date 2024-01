Fabrizio Biggio scivola in diretta VivaRai2: (video) della caduta/ Fiorello: “Che bella chiusura”

VivaRai2, Fabrizio Biggio scivola e cade sui lustrini: come sta il conduttore

Si è conclusa con il botto, in senso letterale, la puntata di oggi di Viva Rai2, mercoledì 31 gennaio 2024. Infatti, Fabrizio Biggio è caduto rovinosamente a terra scivolando sui lustrini presenti. Poco prima infatti fuori dal glass tutti i professionisti del corpo di ballo si erano esibiti in una scintillante coreografia di Luca Tommasini, per l’occasione per terra era dunque era pieno di brillanti e paillettes. Lo showman siciliano, dopo la performance ha ringraziato ad uno ad uno i vari ballerini ma ha sbagliato alcuni nomi. Intervenuto per correggerlo Fabrizio Biggio è scivolato rovinosamente.

Senza perdere il sorriso sulle labbra, Fabrizio Biggio si è rialzato subito dopo la caduta a Viva Rai 2 tranquillizzando tutti sul fatto che stesse bene. Solo qualche livido ed ematoma per la spalla di Fiorello. Quest’ultimo, tra l’altro, lungimirante e previgente aveva invitato tutti a stare attenti perché per terra era scivoloso. Il video della caduta di Fabrizio Biggio è già virale sui social mentre il conduttore di VivaRai2 ha ammesso ironico: “Perché io non voglio dire mai i nomi! Che bella chiusura!”

Fabrizio Biggio, rovinosa caduta a VivaRai2: Fiorello rischia di spoilerare il numero di Lorella Cuccarini

Nella puntata di oggi di VivaRai2, mercoledì 31 gennaio, prima della rovinosa caduta di Fabrizio Biggio che fortunatamente non si è fatto particolarmente male, Fiorello ed la sua spalla stavano rischiando di diffondere il numero di telefono di Lorella Cuccarini. Lo showman, infatti, ha porovato a chiamare la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024 ma inavvertitamente stava per mostrare il suo numero. Memore di quello che è successo l’anno scorso con Alessia Marcuzzi, prontamente hanno nascosto il cellulare.

Poco prima Fiorello ha difeso Amadeus sulla polemica con Jannik Sinner dopo l’invito del conduttore ravennate al Festival di Sanremo 2024. La Federtennis, infatti, si è espressa molto duramente contro l’invito sul palco dell’Ariston per il campione di tennis Insomma, nella puntata odierna di VivaRai2 ricca come sempre di notizie commentate con ironia e sarcasmo, battute gag e tanto divertimento.

Stamattina tra Biggio che cade e Ciuri che commenta il set fotografico di Belzebù

PUNTATONA#vivarai2 pic.twitter.com/ZyCYkDxuRu — perché Sanremo è SanrEdo 💐💐🎶 (@rienneva_plus) January 31, 2024













