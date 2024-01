Romina Carrisi, attacco di fuoco a Fiorello: “Bullismo”/ Ironia conduttore di Viva Rai 2 sul figlio non piace

Romina Carrisi tuona contro Fiorello: “Prendere in giro un bambino appena nato è bullismo”

La figlia di Al Bano e Romina Power, Romina Carrisi, è diventata mamma nei giorni scorsi. La giovane ed il compagno Stefano Rastelli, regista televisivo hanno dato alla luce il piccolo Axel Lupo. Il nome in effetti è molto particolare e bizzarro e da quando è stato annunciato l’ironia, il sarcasmo e le battute pungenti sul web non sono affatto mancate. E tra i vari ad ironizzare sul nome del figlio di Romina Carrisi è intervenuto anche Fiorello nel suo programma del mattino Viva Rai 2.

L’ironia di Fiorello a Viva Rai 2 sul nome del figlio a Romina Carrisi, però, non è andata per nulla giù e nelle scorse ore ha replicato con un attacco di fuoco allo showman siciliano. La figlia di Al Bano e Romina Power ha tuonato: “Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto. Si certo…si fa per ridere ma questo è puro bullismo non sano umorismo.” E poi ancora ha aggiunto: “Forse da piccolo hanno preso in giro te e Catena per i vostri nomi e questo da neomamma mi dispiace.” Ed infine ha concluso: “Baci e buon Sanremo. Mio figlio sta benissimo.”

Fiorello ironizza sul nome Axel Lupo: “Ma dei nomi normali?” L’ira di Romina Carrisi

Cos’ha detto a VivaRai2 Fiorello per scatenare le ire di Romina Carrisi? Il conduttore ha puntualizzato, con la sua nota ironia, l’uso di nomi poco convenzionali per i nascituri da parte di gente del mondo dello spettacolo: “La Nasti la vorrebbe chiamare Barbi, ma nessuno approva. Vi prego, pensateci bene. Lo sai chi è il ginecologo? Ken. Tra i possibili altri nomi anche Kimberly e Jennifer ma dei nomi normali? Assunta, Valentina, Susanna. È nato anche il nipote di Al Bano, lo hanno chiamato Axel Lupo! Pensa se incontra Nathan Falco. Mai uno che chiama una figlia Blatta! Ti immagini? Blatta, Blattina…gli amici la chiamrebbero Blatty.”

Queste battute di Fiorello non sono per nulla piaciute a Romina Carrisi, neo mamma del figlio Axel Lupo, che ha corredato la replica di fuoco con l’immagine di una blatta. In realtà, però, il conduttore di VivaRai2, il cui nome completo è Rosario Tindaro Fiorello spesso nei suoi programmi ha ironizzato sul suo nome bizzarro e su quello della sorella Catena segno che appunto si è trattato solo di battute innocue e non di un attacco ai figli dei personaggi noti citati.













