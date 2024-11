Un tuffo nella vita privata di Justine Mattera e l’amore per la sua dolce metà

Da diversi anni a questa parte, il cuore di Justine Mattera batte per il marito Fabrizio Cassata. Conosciuto dopo la rottura con Paolo Limiti, Fabrizio è diventato il compagno di vita della showgirl ed oggi i due sono inseparabili. Per quanto concerne la sua vita privata apprendiamo che lavora come manager in una nota azienda operante nel settore del benessere e che è un grandissimo appassionato di sport. Una passione, quella per l’attività sportiva, che Fabrizio ha trasmesso a sua moglie Justine con la quale spesso partecipa a gare ed eventi.

“Da quando l’ho incontrato anche io sono diventata una sportiva”, ha raccontato divertita ed entusiasta la Mattera in una bella intervista rilasciata al Giornale di Sicilia. La storia d’amore tra Justine e il marito è iniziata, come dicevamo nel 2002; dopo sette anni di storia sono diventati marito e moglie, poi hanno realizzato il sogno di costruire una famiglia, con la nascita di Vivienne Rose e Vincent.

I ben informati descrivono la coppia, come un duo molto discreto e riservato. Justine, dal canto suo, non si pone il problema e si gode semplicemente la quotidianità al fianco della persona che ama follemente da anni. “Facciamo tanto sport insieme. Ogni tanto andiamo tutti entusiasti dai nostri figli con proposte per noi meravigliose e ci guardano con certe facce…”, racconta divertita Mattera.

Prima di sposare Fabrizio Cassata, Justine è stata impegnata per un paio di anni con il collega e conduttore Paolo Limiti, che lanciò la showgirl nel mondo dello spettacolo. Fu infatti uno dei primi a credere nelle sue capacità e a scommettere su di lei. La loro relazione, ad ogni modo, giunse la termine abbastanza velocemente per via della differenza di età.

