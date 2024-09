Fabrizio Cassata è il marito di Justine Mattera, per la precisione il secondo visto che la showgirl in passato è stata sposata con un genio della televisione italiana. Di chi parliamo? Naturalmente di Paolo Limiti, paroliere, conduttore televisivo, autore televisivo e produttore televisivo, che ha lanciato la giovane Justine Mattera come sosia di Marilyn Monroe in alcuni suoi programmi. Dopo la fine del matrimonio con Paolo Limiti, nel 2002 Justine incontra Fabrizio Cassata e tra i due scatta subito la magia. Una conoscenza che diventa giorno dopo giorno sempre più importante fino alla scelta di sposarsi: è il 2009 quando la coppia convola a nozze dopo 7 anni di fidanzamento.

Dalla loro unione sono nati due splendidi figli: Vincent Michael e Vivienne Rose. Una famiglia molto unita che si divide tra Milano e New York anche se proprio la showgirl, ospite di Caterina Balivo, ha rivelato della gelosia del marito riguardo ad alcuni suoi scatti osè pubblicati sui social.

La gelosia di Fabrizio Cassata, il marito Justine Mattera

Il marito di Justine Mattera è molto gelosa della moglie e non lo nasconde. Anzi proprio la showgirl parlando del marito Fabrizio Cassata ha rivelato: “Ho pubblicato una mia foto di nudo su Instagram che l’ha molto offeso”. Una gelosia comprensibile, visto che la moglie è tra le donne più belle del mondo dello spettacolo che la stessa Justine ha capito tempo dopo visto che proprio in diretta tv si è scusata con il suo uomo. “Mi scuso pubblicamente con lui, per me era una bella foto ma ha fatto molto parlare” – ha detto la Mattera che parlando del carattere del marito ha rivelato – “è una persona molto schiva, riservata. Quando la gente cercava il suo nome su Google, appariva la mia foto senza veli”.

Può una foto mettere in crisi un rapporto? Ebbene si, anche se Justine Mattera e Fabrizio Cassata hanno superato la cosa, ma la showgirl ha temuto il peggio: “Un attimo può mettere in questione tutta una vita insieme, la nostra famiglia con due bambini”.