Fabrizio Colica, chi è l’attore e il successo social con il fratello Claudio

Fabrizio Colica è un celebre attore ma, per il grande pubblico dei social, è conosciuto soprattutto per essere un componente del duo Le Coliche assieme al fratello Claudio. Nato a Roma nel 1991, ha iniziato la sua carriera come youtuber assieme al fratello fondando il duo presto diventato virale; il loro obiettivo è quello di raccontare, sempre in chiave ironica, i numerosi argomenti e temi legati alla vita quotidiana e soffermandosi soprattutto sulla Capitale, loro città d’origine.

Shaila Gatta, grave insinuazione al GF e scatta censura: "Concorrenti raccomandati"/ "Vanno a letto con..."

I loro video hanno spopolato su Youtube e sui social, intercettando fasce sempre più ampie di pubblico e riscontrando un grande successo. Ma Fabrizio Colica è anche un attore e sono diverse le esperienze vissute sul set; per esempio, nel 2013 ha fatto il suo ingresso nel cast della serie televisiva Roles, mentre nel 2015 ha recitato in Il nostro ultimo diretto da Ludovico Di Martino, nei panni del protagonista.

Angelo: chi è il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e donne/ "Vorrei una possibilità"

Fabrizio Colica, dal cinema all’esperienza a Pechino Express

Ripercorrendo la sua lunga e ricca esperienza da attore, Fabrizio Colica ha successivamente recitato in Una questione privata di Paolo e Vittorio Taviani nel 2017, mentre due anni dopo, nel 2019, è stato diretto nel film commedia Brave ragazze di Michela Andreozzi. La celebre regista l’ha poi diretto anche nel 2024, nel film Pensati sexy con protagonista Diana Del Bufalo; sempre lo scorso anno, ha anche recitato nel film commedia Flaminia scritto e diretto da Michela Giraud, alla sua primissima esperienza da regista.

Non solo set e recitazione, Fabrizio Colica nel 2018 ha anche vissuto un’importante esperienza televisiva al fianco del fratello Claudio. La coppia ha infatti preso parte al reality di Rai 2 Pechino Express, tuttavia un infortunio costrinse Claudio ad abbandonare improvvisamente il gioco; il fratello Fabrizio proseguì così il suo percorso in coppia con Tommy Kuti, raggiungendo la seconda posizione nella classifica finale.

Due nel mirino, Rete 4/ Trama e cast della commedia con Mel Gibson e Goldie Hawn, oggi 31 gennaio 2025