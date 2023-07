Fabrizio Corona: “Antonella Fiordelisi ha un nuovo fidanzato”/ Lei interviene subito e smentisce tutto

Fabrizio Corona lancia il gossip su Antonella Fiordelisi: “Ecco il nuovo fidanzato”

Fabrizio Corona torna a parlare di Antonella Fiordelisi e, attraverso il suo canale Telegram, annuncia la presenza di un nuovo fidanzato per l’influencer il cui nome continua ad essere legato ad Edoardo Donnamaria con cui il rapporto pare sia finito. “Ve l’avevo già anticipato. E come sempre arrivo ovunque. Eh sì… questo è il profilo del nuovo fidanzato della ragazza che si crede showgirl”, scrive Corona. A rincarare la dose è stato Amedeo Venza che ha riportato alcune segnalazioni sulla Fiordelisi. Notizie, quelle di Corona e Amedeo Venza che Antonella Fiordelisi ha smontato in pochi minuti mostrando l’infondatezza di ciò che viene riportato sul suo conto.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli tornano insieme ma è polemica/ "Litigano solo per guadagnare!"

Antonella Fiordelisi, così, replica e smentisce tutte le notizie con ironia scagliandosi tutti gli esperti di gossip esattamente come, pochi giorni fa ha fatto Edoardo Donnamaria durante una diretta. La Fiordelisi ha smentito tutto con una serie di contenuti social. Il primo è stato un video in cui è in auto in compagnia della migliore amica Ilenia e di colui che è stato indicato come il presunto, nuovo fidanzato e che altri non è che un amico.

Guendalina Tavassi sbotta: "Sembra di stare a L'isola dei famosi..."/ La disavventura estiva dell'ex GF

Antonella Fiordelisi smentisce tutte le notizie di gossip sul proprio conto

Antonella Fiordelisi non si è limitata alla pubblicazione di un video che potete vedere più in basso, ma ha pubblicato una serie di contenuti social con cui punta il dito contro gli esperti del gossip. “Mi dispiace solo di aver rovinato il lavoro dei paparazzi piazzati sotto casa da giorni”, scrive in una Instagram Story.

Subito dopo ha fatto una diretta Instagram mostrandosi in compagnia della migliore amica Ilenia e indicandola come la nuova fidanzata. Infine, ha deciso di smentire ancora tutte le news con un comunicato: “Ultime notizie: Antonella Fiordelisi avvistata con una ragazza mora. Sembra si tratti di Ursula Corbero della Casa di Carta”.

Daniele Dal Moro, tronista di Uomini e donne in Spagna?/ Esplode la polemica. Il motivo













© RIPRODUZIONE RISERVATA