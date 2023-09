Fabrizio Corona attacca Cattelan e difende Belen Rodriguez/ “Va lasciata stare, sei un uomo senza talento”

Corona su Belen a Belve: “L’ho amata, mi ha perdonato”

Fabrizio Corona, ospite da Francesca Fagnani nel salotto di Belve, ha parlato a lungo della storia d’amore con Belen Rodriguez e Nina Moric. Per la prima ha riservato parole di stima e profondo affetto, ricordando come la showgirl lo abbia perdonato di aver venduto delle foto intime a Chi.

Belen Rodriguez si mostra sui social dopo l'intervista di De Martino a Belve/ Fan preoccupati: "Troppo magra"

“Belen l’ho amata. Ma mi chiedo: ho fatto a Belen delle cose brutte. Se uno ama davvero, farebbe quelle cose? No. Mi ha perdonato perché a differenza di Nina Moric ha saputo vedere che sono una persona buona” ha esordito l’ex paparazzo: “Le cose brutte che ho fatto? Andiamo alle Maldive, facciamo il posato per Chi e poi i miei paparazzi, successivamente, ci fanno delle foto mentre facciamo l’amore. Per quelle foto è stata male 5 giorni, solo dopo ha saputo che le avevo vendute io. Ma senza quelle foto, oggi non sarebbe Belen.”

Sabrina Ferilli attacca Cattelan dopo la bordata a Belen Rodriguez/ "Che signore!"

Fabrizio Corona difende Belen Rodriguez dall’attacco di Cattelan: le sue parole

Cattelan, dopo il forfait di Belen Rodriguez alla sua ospitata, si è vendicato con una serie di commenti ironici che hanno fatto storcere il naso a molti. A prendere le sue difese ci ha pensato Fabrizio Corona che, sui social, ha pubblicato il grafico di ascolti della prima puntata di Belve.

I dati parlano di un calo di share proprio durante la trasmissione di Cattelan, dunque, l’ex re dei paparazzi aggiunge: “Cattelan al posto di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato.” Non è solo Corona a pensare che il conduttore abbia esagerato nei confronti di Belen. A d attaccare Cattelan anche Sabrina Ferilli che alle dichiarazioni del conduttore rivolte alla showgirl ha commentato: “Che signore!“.

Belen Rodriguez 'risponde' a Stefano De Martino dopo l'intervista a Belve/ Il gesto social













© RIPRODUZIONE RISERVATA