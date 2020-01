Fabrizio Corona, baci col figlio Carlos Maria/ Video: “Chiedilo a chi ami veramente”

Fabrizio Corona approfitta della libertà ritrovata non solo per proseguire le cure della tossicodipendenza, ma anche per stare vicino al figlio Carlos Maria. L’ex agente fotografico aveva promesso che avrebbe mantenuto un profilo “basso” per ritrovare serenità e tranquillità e, al netto delle polemiche delle ultime settimane, sta mantenendo la parola. Sui social infatti condivide foto e video di momenti vissuti insieme al figlio, nato dalla relazione con Nina Moric. L’affetto reciproco sembra far bene a Fabrizio Corona, che non appare più inquieto come un tempo. «Chiedilo a chi ami veramente», ha scritto su Instagram come didascalia al video in cui si scambia teneri baci con Carlos Maria. Lo stesso video è stato condiviso dal ragazzino, che ha già un suo profilo social. Nelle Instagram Stories si vede anche Fabrizio Corona in cucina mentre prepara delle gustose uova strapazzate al figlio.

FABRIZIO CORONA SERENO COL FIGLIO CARLOS MARIA. MA LUIGI FAVOLOSO…

Il peggio è passato davvero per Fabrizio Corona? È quel che sembra stando alle parole dell’ex re dei paparazzi, anche se con lui non si può dare nulla per scontato. «Guardo lontano, oltre la mia incredibile e assurda vita», ha scritto nei giorni scorsi l’ex marito di Nina Moric. Non sembra neppure turbarlo particolarmente quanto sta accadendo in questi giorni con Luigi Favoloso, ex compagno della modella croata. Qualcosa in più in tal senso l’ha spiegata Nathan, il personal trainer vicino sia all’ex agente fotografico che a Nina Moric e Luigi Favoloso. Ha parlato a Pomeriggio 5 di «una cosa da brividi» che ha appreso lo stesso Corona. «Io sono anche il personal trainer di Fabrizio Corona e ti dico che questo fatto gravissimo è venuto a saperlo anche Fabrizio. E non l’ha presa molto bene, è abbastanza inc…to, senza abbastanza. Questa cosa Nina l’ha detta anche a Fabrizio…». Su questo però Corona non si è pubblicamente esposto.

Visualizza questo post su Instagram CHIEDILO A CHI AMI VERAMENTE. @carlosmariacoronathereal @atenagency @adalet_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 12 Gen 2020 alle ore 7:16 PST





