Fabrizio Corona, battuta sulla somiglianza con Andrea Iannone “Cosplayer”/ “Non sapevo di stare con Elodie”

Fabrizio Corona ironizza sulla somiglianza con Andrea Iannone e lancia una stoccata

Mentre i settimanali di gossip continuano a paparazzare Andrea Iannone ed Elodie insieme, Fabrizio Corona tira in ballo il pilota di MotoGp proprio per una foto pubblicata dal settimanale CHI. In questa Iannone è in spiaggia insieme ad Elodie e indossa un cappellino con visiera e degli occhiali scuri. Uno scatto che ha fatto il giro del web e che ha fatto scalpore non solo per la vicinanza alla nota cantante ma anche perché qualcuno ha scambiato Iannone per Corona!

"Elodie bacia un'altra donna": chi è Lorenza?/ Spuntano le foto a sorpresa: "È un'amica di Diletta Leotta

Lo stesso Fabrizio Corona, vista la foto, ha fatto una battuta su Instagram, lanciando una chiara stoccata ad Andrea Iannone: “Non sapevo di essermi fidanzato con Elodie. Cosplayer” ha scritto poi alla fine a caratteri cubitali. Insomma, l’ex re dei paparazzi lancia la frecciatina a colui che, come lui, è un noto ex di Belen Rodriguez.

Elodie e Andrea Iannone stanno insieme?/ Sospetti su alcuni scatti…

Iannone ed Elodie sempre più vicini

E tornando ad Andrea Iannone, proprio nelle ultime ore è stato dunque nuovamente avvistato insieme alla bella Elodie che pare aver definitivamente archiviato la storia con Marracash. I due sono stati avvistati insieme in Costa Smeralda e a riportare i dettagli della serata è stato Pipol Gossip, sul quale si legge: “Elodie e Andrea Iannone si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi. Tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie.”. Insomma, pare ormai non ci siano più dubbi sulla nascita di questa nuova coppia.

Elodie e Andrea Iannone ancora insieme, nuova coppia?/ Dopo la Sardegna...













© RIPRODUZIONE RISERVATA