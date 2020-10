Fabrizio Corona choc sul figlio Carlos/ “Circuito da un guerriero della luce”

Fabrizio Corona a Live – Non è la D’Urso fa una rivelazione choc sul figlio Carlos. L’ex paparazzo dei vip ha deciso di rompere il silenzio su quanto accaduto con la ex moglie Nina Moric che in questi giorni ha pubblicato un audio in cui Corona ha minacciato di morte la donna. Un audio che, manco a dirlo, ha fatto tanto discutere visto che si sente anche la voce di Carlos che, parlando con la madre Nina, chiede aiuto dicendo chiaramente di stare male. “Se sto con il male, imparo il male” le parole di Carlos alla madre, ma Corona si è difeso durante l’ultima puntata del talk show di Canale 5 facendo delle doverose precisazioni. “Mia madre si è cresciuta mio figlio perchè io ero nelle patrie galere dove ci sono da quasi 14 anni” – dice Corona che parlando della moglie Nina Moric precisa “non riusciva a vedere il bambino, ne ha fatte di tutti i colori”. Nonostante il rapporto “malato” con la ex moglie Corona ha raccontato: “io le ho fatto riavere il bambino, io ho chiesto l’affidamento congiunto perchè è sua madre e lui l’amerà per sempre”.

Fabrizio Corona: “Carlos ha incontrato Michelangelo, un guerriero della luce”

La situazione è degenerata però quando Fabrizio Corona è stata arrestato: “quando mi hanno arrestato, Nina si è portato Carlos 3 mesi a Zanzibar con Favoloso. Sono uscito ad ottobre che ero in carcere mi sono venuti a bussare alle 6.30 del mattino alla cella. Sono andato nella camera degli avvocati e mi hanno detto che mio figlio era stato ricoverato, ho spaccato tutto il carcere: era la storia di Mario Favoloso, la storia di quella lite che hai fatto per 8 mesi”. Corona è su tutte le furie: “guardati i video di Carlos di quando sono uscito, ci ho messo 8 mesi per farlo stare bene”. A sorpresa però Corona fa una rivelazione choc parlando del figlio: “Carlos ha incontrato Michelangelo, un guerriero della luce che gli ha inviato un messaggio; questo l’ha circuito ed io l’ho minacciato a telefono”.



