Fabrizio Corona ci prova con Barbara D’Urso/ “Sono single, se vuoi” ma sbaglia età…

Dalla lite al flirt in diretta tv. Ne è passata di acqua sotto i ponti tra Fabrizio Corona e Barbara D’Urso. La conduttrice oggi lo ha invitato a “Live Non è la D’Urso” e ha colto l’occasione per offrire la sua testimonianza in merito alle sue capacità genitoriali. Il complimento di Barbara D’Urso ha fatto evidentemente breccia nel cuore di Fabrizio Corona, che ha interrotto e spiazzato tutti con un’affermazione. “È vero che ci siamo visti e che hai trovato Carlos cambiato, ma io devo dire che è impossibile trovare una donna di 65 anni così bella”. Barbara D’Urso è scoppiata a ridere e ha replicato: “Ma non ne ho 65, ne ho 63”. L’ex re dei paparazzi ha proseguito con i complimenti: “Mi sono sentito male quando ti ho visto, il video non ti rende giustizia Barbara”. E poi si è subito proposto: “Sono single, Barbara. Se vuoi sono disponibile”. La conduttrice dal canto suo ha provato a sviare l’argomento: “Ok. Sono single anche io, ma diciamo che sei troppo impegnativo per me”. Ma Fabrizio Corona ha provato a farle cambiare idea…

FABRIZIO CORONA CI PROVA CON BARBARA D’URSO E LEI…

“Potrei rifarti scoprire quel fuoco passionale che manca e che dà vita”, ha rilanciato Fabrizio Corona. Barbara D’Urso, visibilmente imbarazzata, ha replicato: “Lascia stare il fuoco passionale, con te proprio no”. Allora lui ha ricordato le dichiarazioni di Asia Argento, che avrebbe visto le “stelle” con lui. Poi l’ha ripresa quando ha fatto gli auguri a Nicolò Zaniolo e Barbara D’Urso ha chiesto chi fosse. “Sveglia ragazzi? Ah bello, non seguo il calcio, ma so tante altre cose”. E poi è ritornato sulla proposta di fidanzamento: “Che volevi fare, fare la cosa mediatica pure con me? Anche ciao, salutame a soreta”. E lui ha proseguito il flirt a distanza: “Sinceramente ti avrei alzato un po’ l’hype, si dice così. A meno che non vuoi che mi fidanzi con Angela del Coviddi. Fammela salutare, lei potrebbe essere il mio tipo”. Allora Barbara D’Urso ha chiuso la parentesi: “Immaginate che coppia…”. Fabrizio Corona ha quindi confessato che vorrebbe presentare Angela Chianello al suo giardiniere. Ma questa è un’altra storia.



