Fabrizio Corona, coccole bollenti con Sara Barbieri/ Festa in Sardegna prima…

Fabrizio Corona anticipa i festeggiamenti per le nozze con Sara Barbieri, gli scatti

Fabrizio Corona innamorato perso. L’ex re dei Paparazzi sta trascorrendo i festeggiamenti in Sardegna dopo aver annunciato le nozze con la nuova compagna, Sara Barbieri. Fabrizio e Sara convivono da ormai un anno. Per stare con Corona, ara ha sfidato i pregiudizi, anche delle persone a lei vicine che le intimavano di stare lontano da Fabrizio. La storia di Corona è nota a tutti ma Sara è decisa a sfidare tutti per quell’amore. Il loro incontro è avvenuto grazie ai social. Fabrizio Corona l’ha notata e ha voluto conoscerla a tutti i costi. Tra loro c’è una bella differenza d’età. Sara ha 22 anni mentre Corona n ha 48 anni. Fabrizio Corona però scherzando dice: “Di testa abbiamo la stessa età”.

Sara Barbieri è una modella e influencer ed è rappresentata da diverse agenzie a livello internazionale. Nonostante la relazione con Corona sia ormai pubblica, la Barbieri cerca di mantenere un basso profilo. Sara deve aver fatto letteralmente perdere la testa a Corona che dopo le relazioni con Nina Moric e Belen Rodriguez si è convinto a sposarsi di nuovo. Negli scatti pubblicati sul Settimanale Chi, Fabrizio Corona e Sara Barbieri appaiono sereni e sorridenti. In una delle foto, Sara appare in topless mentre Corona le cinge la vita. Fabrizio è tornato a sorridere grazie a Sara di cui dice: “E’ una ragazza matura, con lei farei anche un figlio”.

Fabrizio Corona ha deciso di vivere la storia con Sara Barbieri lontano dai riflettori. A differenza del passato, Corona è intenzionato ad andare fino in fondo tanto da aver annunciato il matrimonio a fine estate: “Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente”. I due dovrebbero convolare a nozze a settembre anche se non sono emersi dettagli ulteriori sulla data e la location. Secondo quanto dichiarato dall’ex re dei paparazzi sarà un cerimonia intima e familiare.

Corona di lei non ha mai parlato ma ha preferito tenere per sé questa storia. Nessuna foto insieme e nessuno scatto nemmeno sui social: “Da un anno stiamo insieme e conviviamo, io, lei e Carlos. Sara è importante, è diversa, sì, lei è una storia importante. Questa che ho con lei è sicuramente una delle storie più belle che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri con Sara”. Tra questi progetti il desiderio di trasferirsi con lei in America. Dopo anni difficili e complicati, per Corona si apre un nuovo capitolo di vita.











