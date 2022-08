Fabrizio Corona e la fidanzata Sara Barbieri “Ecco come ci siamo conosciuti”/ E sul matrimonio…

Fabrizio Corona e la fidanzata Sara Barbieri: come si sono conosciuti?

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri. Dopo il romantico soggiorno trascorso a Capri, i due sono stati recentemente paparazzati dai fotografi del settimanale CHI in Sardegna. Qui, tra abbracci e baci, i due palesano la forte passione che li lega e i sentimenti che a breve li porteranno a diventare marito e moglie.

La modella 22enne e l’ex re dei paparazzi (che di anni ne ha 26 in più!) sono pazzi l’uno dell’altra ma sono molto riservati sulla loro storia d’amore. Foto a parte, al momento sono stati pochi i dettagli concessi dai due sulla nascita di questa relazione. È stato però Fabrizio, sempre tra le pagine del settimanale Chi, a parlare per la prima volta della fidanzata e di come si sono conosciuti.

Fabrizio Corona e la fidanzata Sara Barbieri: nozze entro fine estate?

Fabrizio Corona ha raccontato di aver conosciuto Sara sui social, in qualità di modella e di averla subito voluto conoscere di persona. È così che è nato poi un feeling trasformatosi in passione. “Con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato. Ma stiamo insieme da un anno, con lei convivo da un anno, con lei e con Carlos”, ha rivelato Corona al settimanale di Alfonso Signorini. I due dovrebbero convolare a nozze entro fine estate anche se non è ancora nota una data precisa: “Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente. É vero, ha 26 anni in meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare”, ha infine spiegato Corona.

