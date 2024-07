Fabrizio Corona protagonista di una serie TV su Netflix/ Scoop di Novella 2000: data d’uscita e dettagli

Fabrizio Corona sarà il protagonista di una serie TV per Netflix? L’indiscrezione bomba e i dettagli

Dopo le voci circolate nei mesi scorsi, ora Novella 2000 annuncia che Netflix è davvero intenzionata a puntare su Fabrizio Corona. Nel particolare è la piattaforma streaming Netflix America a pianificare attualmente un fiction ispirata alla vita dell’ex re dei paparazzi che, come è ben noto, di avventure e disavventure nella sua esistenza ne ha avute e non poche.

Fabrizio Corona, che da poco ha compiuto 50 anni, arriverà dunque presto in TV e non con una delle sue discusse interviste, ma con una vera e propria serie TV che, come fa sapere il giornale diretto da Roberto Alessi, “partirà da quando il personaggio, allora giovane uomo sveglio e ambizioso, ha iniziato ad affacciarsi sul mondo magico dello spettacolo, delle discoteche, della dolce vita e mondanità.” I lavori sarebbero già in atto e la serie potrebbe essere disponibile al pubblico a settembre del 2025.

Di cosa parlerà la serie TV su Fabrizio Corona

Ma in cosa consisterà la serie su Fabrizio Corona? Sarà un prodotto romanzato, come accaduto per Rocco Siffredi, o sarà più una docuserie? Stando alle anticipazioni della fonte, pare che siano già stati contattati molti volti dello spettacolo che hanno conosciuto o lavorato con Fabrizio nel corso degli anni che potrebbero, dunque, essere intervistati e fornire materiale inedito sull’ex re dei paparazzi. Ma non è tutto, perché le strade potrebbero essere tante: “Vallettopoli, il carcere, i giudici, il berlusconismo: sono infinte le strade che Netflix avrebbe chiesto a Corona di approfondire in merito al suo burrascoso passato.”, si legge. E Corona cosa dice? Al momento Fabrizio si è blindato dietro un silenzio, a quanto pare, dovuto, pena una sanzione altissima, pare da un milione di dollari. Certo è che si parlerà nella serie anche degli amori di Corona, che per anni hanno popolato le riviste più note del nostro paese.











