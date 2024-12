Fabrizio Corona e Sara Barbieri annunciano la nascita del figlio Thiago

Fiocco azzurro per Fabrizio Corona e Sara Barbieri, la coppia ha annunciato la nascita del figlio Thiago tramite un video diffuso sui social dall’ex re dei paparazzi. Corona ha infatti pubblicato un tenero video dove tiene in braccio il neonato, al quale concede un dolce bacio dopo qualche coccola, per Fabrizio è il secondogenito dopo la nascita di Carlos Maria dalla relazione poi naufragata con Nina Moric.

Lorenzo Amoruso e Francesco Cozza, ex compagni Manila Nazzaro/ Accusa alla miss: "Frequentava un altro"

Nel corso di una intervista concessa tra le pagine di Chi, Fabrizio Corona aveva commentato così la notizia della gravidanza della sua Sara Barbieri qualche settimana fa, ammettendo come ci fosse anche un po’ di preoccupazione vista la differenza di età di circa 25 anni tra i due: “Ci pensavamo da un anno, siamo pazzi di gioia. Sogno che sia una bambina, ma va bene tutto, siamo molto felici per questa bella novità. Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia, l’ho già comunicato a mio figlio, Carlos ed è felicissimo, l’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro. Siamo legati da tre anni e dopo tre giorni che ci conoscevamo siamo andati a vivere insieme, la mamma di Sara è contenta, suo padre e sua sorella hanno bisogno di tempo”.

Chiara Iezzi, la rivelazione hot sulla sorella Paola/ "Abbiamo condiviso lo stesso uomo"

Fabrizio Corona e la nascita del figlio Thiago: l’annuncio della madre Sara Barbieri

Oltre all’emozionante video postato su Instagram dall’ex re dei paparazzi, non poteva mancare anche il gesto di mamma Sara Barbieri, che attraverso i social ha postato uno scatto direttamente dall’ospedale, confermando la notizia dell’avvenuta nascita di Thiago.

Un momento felice e che corona l’amore tra Fabrizio Corona e la sua compagna di vita, che avrebbe dovuto dare alla luce il piccoletto il prossimo 25 dicembre, ma Thiago ha accorciato i tempi vedendo la luce ancora prima, oggi sabato 21 dicembre 2024, sarà dunque un Natale ancora più ricco di festeggiamenti per Fabrizio Corona e Sara Barbieri.

Thais Wiggers ha un nuovo compagno?/ Dall'ex Teo Mammucari all'amore oggi: la vita privata della modella