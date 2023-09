Fabrizio Corona e Lele Mora: il presunto legame sentimentale/ “Non l’ho mai ammirato”

Fabrizio Corona e Lele Mora: il mistero del loro legame, erano stati solo amici? Tra accuse e smentite

Per anni, Fabrizio Corona e Lele Mora hanno lavorato insieme e si sono detti uniti da una grande amicizia. “Per me è come un padre, siamo cresciuti insieme“, aveva confermato il primo in una intervista in cui si ripercorrevano le tappe chiave del loro rapporto. Un legame finito spesso sotto i riflettori del gossip tra feste vip, presunti scoop e rivelazioni esclusive in tv, fino alla frattura che si sarebbe concretizzata nel 2009 quando Lele Mora avrebbe riferito di una relazione con Fabrizio Corona. “Ogni mese ne tira fuori una, non c’è stato niente, sarei andato con uno più carino“, aveva detto l’ex re dei paparazzi a Piero Chiambretti smentendo le dichiarazioni di Mora sul presunto legame sentimentale che li avrebbe visti vicini per molto tempo all’ombra delle cronache rosa.

L’ex agente dei vip aveva replicato alle pubbliche smentite di Corona attraverso i microfoni di Live – Non è la d’Urso, nel 2019, sostenendo quanto segue: “Tra me e Fabrizio c’è stata una grande passione, un grande amore. L’amore non deve essere solo sessuale, un amore può essere che viene dal cuore, dalle attenzioni. Ho conosciuto Fabrizio che era un ragazzo bello, pulito, faceva il modello. Ha fatto di tutto per venire a lavorare con me. Gli ho insegnato tante belle cose, era sveglio…“. A questo racconto, Fabrizio Corona ha risposto attraverso la trasmissione La Confessione, intervistato da Peter Gomez…

Fabrizio Corona “Lele Mora? non l’ho mai ammirato. Sono stato il più grande amore della sua vita, ma…”

Fabrizio Corona era stato piuttosto tagliente nella sua replica alle rivelazioni di Lele Mora. che aveva anche dichiarato di averlo aiutato molto e di avergli comprato una casa. “Cose che nella mia famiglia sapevano”, ha detto l’ex agente dei vip aggiungendo che Corona, a suo dire, avrebbe “esagerato in alcune cose, credendo di essere onnipotente“. Intervistato da Peter Gomez, Corona aveva risposto senza mezzi termini delineando i contorni del loro rapporto.

“Non l’ho mai ammirato perché Lele è stato il mago di questo lavoro attraverso dei rapporti di pubbliche relazioni. Se lui fosse stato strutturalmente costruito, per fare l’imprenditore in quel mestiere, sarebbe potuto diventare l’uomo più importante d’Italia perché in quel momento aveva le mani ovunque (…). Noi governavamo la stampa, Mora non dava dei titoli alla stampa, non aveva la capacità intellettuale di fare questo“. In merito alla presunta relazione con Lele Mora, Fabrizio Corona ha spiegato come stavano le cose: “È sposato e ha due figli. Non gli piacciono i ragazzi omosessuali, ma i ragazzi eterosessuali. Non avevamo un rapporto sessuale, io sono stato il più grande amore della sua vita perché sono stato l’unico che non ha mai avuto“.











