Fabrizio Corona e Sara Barbieri: figlio in arrivo?/ Dopo il matrimonio, la coppia…

Dopo la fine del matrimonio con Nina Moric, dopo la fine di relazioni importanti come quelle con Belen Rodriguez e Silvia Provvedi e vari flirt, Fabrizio Corona pare aver nuovamente trovato il vero amore. L’ex re dei paparazzi non nasconde il momento sereno che sta vivendo nella sua vita privata dopo aver incontrato la bellissima Sara Barbieri che, pur essendo più giovane di lui, ha saputo conquistato il suo cuore e dargli la serenità per ricominciare a credere in un futuro a due.

La coppia, dopo aver vissuto con maggiore riservatezza l’inizio della storia, è ufficialmente uscita allo scoperto. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Corona ha annunciato l’intenzione di sposare Sara. Il matrimonio potrebbe essere celebrato a settembre e le nozze potrebbero non essere la sola novità nella vita privata dell’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri: voglia di un figlio

Sicuri di aver trovato la persona giusta l’uno nell’altra, Fabrizio Corona e Sara Barbieri potrebbero anche allargare la famiglia dopo il matrimonio. Secondo quanto fanno sapere Ivan Damiano Rota e il fiduciario Sor Rotella per Dagospia, un figlio sarebbe tra i progetti della coppia.

“L’ex re dei paparazzi da quasi un anno ha intrapreso una relazione con la bella Sara Berbieri ed ha anche detto che presto gli piacerebbe sposarla e che insieme metteranno in cantiere un figlio. Sara ha anche legato con Carlos, il figlio che Corona ha avuto da Nina Moric”, si legge su Dagospia.

