Fabrizio Corona, frase choc da un follower/ Foto “prega non ti ammazzino il figlio…”

Il ritorno social di Fabrizio Corona non è passato inosservato. Dopo aver lasciato il carcere con “differimento della pena da eseguire in detenzione domiciliare umanitaria”, l’ex re dei paparazzi è stato trasferito in una casa di cura in Brianza alla vigilia di Natale dove sarà curato per la patologia psichiatrica “aggravatasi dal carcere”. Come stabilito dal giudice di sorveglianza, rammenta Il Giornale, Corona conterà gli ultimi quattro anni in clinica da dove è tornato ad essere più attivo anche sui social. Qui Fabrizio è tornato a condividere suoi pensieri e alcuni scatti, tra ricordi di famiglia e immagini del passato e senza mai (o quasi) mostrarsi in volto in modo integrale. Tra gli ultimi post pubblicati su Instagram, anche un augurio di buon anno rivolto in particolare ai detenuti e all’ex compagno di cella: “Auguri a tutti i Detenuti e a tutte le loro famiglie. Auguri al mio compagno di cella Christian Bonello. Forza! Sempre Forza”, ha scritto Corona. Le sue parole che accompagnano gli scatti, tuttavia, hanno fatto scatenare più di un utente e qualcuno ha usato un linguaggio sopra le righe, tirando in ballo addirittura il figlio Carlos, avuto dal precedente matrimonio con Nina Moric.

FABRIZIO CORONA, FRASE CHOC DAL FOLLOWER SUL FIGLIO CARLOS

La condizione delle carceri italiani è un tema particolarmente delicato e la testimonianza è stata la serie di commenti sotto uno degli ultimi post social di Fabrizio Corona. Qualcuno si è scagliato contro l’ex re dei paparazzi con frasi a dir poco minacciose: “Prega Dio che nessuno ti ammazzi mai l’unico figlio che hai, perché altrimenti non saresti così “soft”…”, si legge, come riferisce il quotidiano Il Giornale. Parole dure che forse in passato avrebbero scatenato una reazione del tutto differente da parte di Corona, il quale ora si è limitato a replicare: “Mi dispiace ma la vendetta non porta a niente. La pena va scontata ma in modo umano”. L’utente però non si è accontentato di quella risposta, incalzando ulteriormente l’imprenditore di origini siciliane: “Senti Fizio non voglio litigare il giorno di Capodanno, mi fa piacere constatare la tua evoluzione spirituale ma non so se 10 anni fa avresti risposto in questo modo… non è una questione di vendetta ma di giustizia…”. Dalle parole usate, l’ex marito di Nina Moric ha dimostrato di essere certamente cambiato anche se ora toccherà a lui affrontare i suoi “demoni e diavoli”, come li ha definiti sui social, cercando quella serenità che con fatica sta tentando di riconquistare.





© RIPRODUZIONE RISERVATA