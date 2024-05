Fabrizio Corona: “Hanno abbassato i cachet dei ruoli TV..”/ La verità su L’isola dei famosi e Tu si que vales

Fabrizio Corona ambisce al titolo di re dei podcast e, in un nuovo intervento registrato a Mondo Cast, spiega come siano calati vertiginosamente i cachet previsti per i ruoli TV. In un’accurata analisi elaborata nel podcast Mondo Cast, l’ex re dei paparazzi fa luce sulle differenze che si rilevano nel mondo dello spettacolo oggigiorno, rispetto al periodo del boom di successo di vent’anni fa, quando i cachet previsti per i vari ruoli nel jet-set erano a dir poco stellari e molto ambiti!

Allo stato attuale, secondo quanto fa sapere Fabrizio Corona vi sarebbe un crollo del 97% nel gossip, rispetto ai flussi dei corrispettivi previsti in passato come guadagni per i personaggi più o meno famosi.

“Prima c’erano molti più soldi nel mondo dello spettacolo -prosegue in analisi l’ex marito storico di Nina Moric e padre di Carlos Maria Corona-, dalle fiction ai programmi televisivi. Io ai tempi, dal 2000 al 2010 un bel servizio fotografico lo vendevo a 150.000 Euro, fino a 200.000″. E tra le differenze negli anni analizzati del mondo dello spettacolo , relativamente ai corrispettivi percepiti il servizio fotografico di oggi lo so puó vendere a 3.000 Euro, in quanto vi sarebbe un 97% in termini di guadagno previsto in meno rispetto al passato.

La crisi dei cachet TV di L’isola dei famosi, Tu si que vales e altri format: l’analisi di Fabrizio Corona

Stando ai dati analizzati via podcast, quindi, si é dinanzi ad una crisi di valore dei cachet dello spettacolo. A destare maggiore scalpore dell’analisi meticolosa di Fabrizio Corona é in particolare il calo ponderale dei corrispettivi previsti per i ruoli in TV: “In tv hanno abbassato i cachet degli artisti, delle ospitate. Funzionava così, se io andavo a Verissimo, o ad un’altra trasmissione Mediaset, la prima volta, prendevo non so, 50.000 Euro, quello diventava un precedente. Tu per le ospitate successive, facevi i contratti in base a quello” -aggiunge Fabrizio Corona, riferendosi in particolare alle novità concernenti I cachet previsti a L’isola dei famosi, Tu si que vales e altri format, non solo in onda nei palinsesti Mediaset.

Quindi, in analisi Fabrizio Corona rileva il boom del successo e i guadagni stellari pattuiti per i ruoli da prima serata TV, in particolare previsti nei palinsesti Medio, con l’esempio della conduzione affidata a Belen a Tu Si Que Vales per cui era previsto un cachet cospicuo di20.000 Euro a puntata. Lo stesso programma oggi, invece, prevede un cachet per la conduzione al ribasso, di 2.000.

Riguardo al cast del format più chiacchierato del momento, L’isola dei famosi, Joe Bastianich sarebbe il vip più famoso con il cachet più alto, rispetto ai restanti naufraghi in gioco dai corrispettivi particolarmente al di sotto dell’aspettativa generale. La verità legata al corrispettivo percepito dal resto dei naufraghi può dirsi a dir poco inaspettata, dal momento che come rende noto Fabrizio Corona sono previsti 500 Euro lordi a settimana, altri nel cast dei naufraghi vip/nip percepirebbero poco più. “Io ricordo la mia esperienza- é il retroscena della esperienza pluriennale di protagonista nel mondo del gossip, anche legato al reality honduregno sulla sopravvivenza, poi, di Fabrizio Corona-, ho fatto solo un reality –sottolinea l’ex re dei paparazzi nella sua analisi.

Il retroscena di vita e carriera di Fabrizio Corona

Quindi riaffiora il ricordo della esperienza intrapresa ai tempi di La fattoria, per un contratto di 14 giorni previsti nel ruolo di concorrente: “Per restare ho preso 200.000 Euro, per stare solo 14 giorni” –continua-. Tempi ormai distanti anni luce dalla realtà che vivrebbero i famosi nello spettacolo”, evidenzia palesando un sentiment di nostalgia per i cachet da ruoli TV di un tempo. In particolare con altrettanta nostalgia, relativamente alla sua esperienza nello showbiz Fabrizio Corona ricorda che il ruolo interpretato per la produzione della fiction Squadra Antimafia riceveva 100/150.000 Euro: “una cifra enorme per il ruolo che ho fatto”, sottolinea il candidato al titolo di re dei podcast informativi.













