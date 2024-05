Fabrizio Corona: “Ho sempre tradito in ogni relazione”/ “Belen lo scoprì e mi spaccò un vaso in testa”

Siamo tutti traditori? Se lo chiede Le Iene, che interroga Fabrizio Corona, particolarmente ferrato sul tema. L’ex modello e personaggio televisivo racconta: “Ho sempre tradito tutte: Nina, Belen… Guarda anche Totti: lui ha sempre tradito Ilary”. Il re dei paparazzi, ancora, spiega: “Non credo proprio nella fedeltà. Sono stato con tantissime donne fidanzate, sposate… Mentre erano con me chiamavano il marito e dicono ‘Ti amo’. Se una persona è regolare, non fuma, non beve e non si droga, ha meno possibilità di tradire”.

Secondo Corona “il tradimento non è una mancanza di rispetto nell’atto sessuale. Lo è se oltraggi la storia. Se è un evento singolo rinchiuso in un mondo a sé, non è mancanza di rispetto. Se io non so chi sei tu e lei non sa chi sono io, ci stiamo godendo il momento sapendo che non succederà mai più. Sono emozioni e momenti a cui è difficile rinunciare”. Nonostante abbia sempre tradito, Corona spiega: “Dopo i tradimenti non ho mai avuto sensi di colpa. Non cambia niente se l’altra persona sappia. Un conto è se uno ti tradisce tutte le volte in cui ha l’occasione è un conto. Un altro conto è se in cinque anni lui ti tradisce due-tre volte. Lì non dovresti saperlo e anzi, se lo scoprissi, dovresti perdonarlo”.

Fabrizio Corona: “Così è finito il matrimonio con Nina Moric”

Perché si tradisce il partner? Secondo Fabrizio Corona “tu non decidi di tradire, non lo calcoli. Se sei fatto in un modo, non c’è niente da fare”. Parlando proprio delle sue esperienze personali, il re dei paparazzi spiega: “Se litighi sempre, sei fragile, cerchi una fuga, sei più aperto a parlare con altre persone, a lasciarti andare. Con Nina è successo questo. C’erano liti continue, gelosie, crisi. Lei ha chiesto il divorzio e mi ha tradito”. Con Belen le cose sono andate diversamente: “Lo ha scoperto a fine storia”.

Poi racconta come è andata con l’argentina: “Dovevo fare una campagna per un brand di orologi internazionali e dovevo posare nudo a letto con solo l’orologio con questa ragazza. Io non glielo dissi e lei lo scoprì da una copertina di Vanity Fair e mi spaccò un vaso in testa: ha rischiato di uccidermi. Io le dissi che non l’avevo tradita”. Corona, dunque, ha sempre tradito le sue partner. Ma se invece un tradimento venisse commesso nei suoi confronti, lui cosa farebbe? Lui spiega: “Se io la porto a un tradimento, la perdonerei. Se Belen mi avesse tradito, ci sarei tornato perché la amavo. È difficile tornare indietro perché ti tornerà sempre in mente lei che fa l’amore con un altro”.











