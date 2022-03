Fabrizio Corona, in che rapporti è con Sophie Codegoni?/ Lui lancia frecciate social

In occasione di una delle ultime puntate del “Grande Fratello Vip“, Alessandro Basciano è stato informato del flirt che la sua Sophie Codegoni ha avuto in estate con Fabrizio Corona. I due proprio in quel periodo erano stati sorpresi insieme e immortalati dai fotografi, ma il ragazzo evidentemente non ricordava questo particolare. Chi lo conosce bene ha percepito quanto lui fosse geloso del legame tra la fidanzata e l’ex fotografo dei vip, mentre lei ha cercato di minimizzare sottolineando di avergli semplicemente nascosto il nome del diretto interessato.

Ora che il reality si è concluso i due hanno compiuto un gesto importante. si sono fatti un tatuaggio di coppia all’interno della bocca, posizione che non è stata scelta a caso. Questa decisione non è stata però accolta in modo favorevole dall’ex marito di Nina Moric, che non ha mancato di dire la sua a riguardo. E il suo tono piuttosto polemico è stato evidente un po’ a tutti.

Primo tatuaggio di coppia per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: la reazione di Fabrizio Corona

Corona, come da sua consuetudine, ha usato il suo profilo social per dire la sua sul rapporto nato tra i “Basciagoni”, così come li chiamano i loro fan. L’uomo sha pubblicato una Instagram Story in cui è insieme alla sua attuale compagna, Sara Barbieri, e mostra come anche loro abbiano il labbro tatuato, la pari di Sophie e Alessandro.

Fabrizio ha volto così evidenziare la differenza con loro utilizzando uno slogan che spesso viene utilizzato, ovvero “Quando lo compri su Amazon… Quando ti arriva a casa“, come ha sottolineare la superiorità tra il suo legame con la fidanzata e quello della ex con il compagno di avventura nel reality. A questo ha fatto seguito un altro messaggio: “In 25 anni quante copie mal riuscite… Durate qualche primavera“. Almeno per ora l’imprenditore sembra essersi allontanato dall’ex tronista, che seguiva nel suo percorso di crescita professionale, anche se lui è convinto che presto lei possa farsi di nuovo viva con lui. Non resta che attendere per capire chi avrà ragione.

