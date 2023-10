Fabrizio Corona: “numero 1 della tv dopo Belve mi fa ‘ora te lo suca*o’”/ “Mi sparerei se vivessi come lui”

LA FRECCIATA DI FABRIZIO CORONA AD UN BIG DELLA TV

Come era avvenuto a “Belve”, anche a “Domenica In” Fabrizio Corona non vuole tenersi troppo lontano da polemiche e “frecciate” anche ora che da 10 giorni è uscito dal carcere dopo i lunghi anni di reclusione tra galera e domiciliari. Parlando con Mara Venier proprio della sua prima ospitata in tv dopo la liberazione, Corona racconta un aneddoto premettendo «non faccio il nome perché lui è una persona che io amo e stimo e se mi sente e capisce che è lui ci rimarrebbe malissimo».

Fabrizio Corona in sostanza racconta come un personaggio molto noto e conduttore – «il numero uno della televisione italiana», gli ha scritto un messaggio negli scorsi giorni dicendo, «Ti ho visto ieri sera a Belve». A quel punto Corona lo chiama e il conduttore gli chiede, «Come stai?», con pronta risposta «Come hai fatto tu che hai superato i 60 ad aver cambiato vita e a trovare la tranquillità? Come hai fatto?». La mini-gag con Mara Venier a quel punto assume i contorni quasi del trash con Corona che vuole dire all’orecchio quello che in dialetto siciliano gli avrebbe detto questo famoso “numero 1 della tv” appena dopo Belve: dopo qualche ritrosia della conduttrice che teme polemiche e critiche virali come se piovesse, si intuisce che l’espressione usata dal fantomatico conduttore sarebbe (usiamo il condizionale in quanto non è chiarissimo il sonoro captato dal microfono, ndr) «T’a suc*no» («ora te lo suc*no»).

“VIVESSI COME LUI MI SPAREREI: ERA PEGGIO DI ME DA GIOVANE”: COSA HA DETTO CORONA

In sostanza comunque, questo personaggio a Fabrizio Corona voleva fare un complimento per come era andata l’ospitata a “Belve” dopo l’uscita dal carcere: qui il giornalista e fotografo racconta ancora a “Domenica In” come lui un tempo «Era un personaggio come me, peggio di me. A 35/40 anni ha smesso con tutto, oggi è il numero 1 della tv».

Corona gli ha chiesto come ha fatto ad aver trovato questa pace, ad aver cambiato così tanto vita – «visto che era peggio di me», e lui, che ha superato i sessant’anni, a quel punto gliel’avrebbe spiegato. Poi però, riflettendoci, Corona aggiunge «ho pensato che se facessi la sua vita, caz*o, mi sparerei». La conduttrice ha insistito affinché non facesse il nome, senza spiegare se fosse solo un conduttore, uno showman o qualsivoglia altro personaggio della tv italiana: resta la “frecciata”, seppure benevola per un uomo che, a detta di Corona, è molto stimato e voluto bene dall’ex re della “Corona’s”.

“Un personaggio famosissimo, sessantenne, numero 1 della tv mi ha chiamato dopo #Belve e mi ha detto in siciliano <‘Ta sucano>” #domenicain Nessuno ha capito che parla di Fiorello pic.twitter.com/eRXNDZDkNE — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 1, 2023













