Nina Moric, ex Fabrizio Corona: perché si sono lasciati?/ “Oggi non ho più una famiglia, matrimonio finito…”

Nina Moric è l’ex moglie di Fabrizio Corona e la madre di Carlos Maria Corona. La modella croata è stata sposata all’ex fotografo dei vip dal 2001 al 2007. Sei anni d’amore suggellati dalla nascita del figlio Carlos, la sua gioia più grande. Quello tra Corona e Nina Moric è stato un vero e proprio amore da favola. Entrambi bellissimi, corteggiatissimi e con un grandissimo successo, Corona e l’ex modella conquistarono le copertine di tutti i giornali di gossip. La nascita del figlio Carlos sembrava il coronamento di un grande amore, ma qualcosa non andò nel verso giusto.

Nonostante il forte sentimento che li legava, gli ex coniugi erano completamente diversi e sembravano avere desideri differenti che, con il tempo, li hanno allontanati fino a portarli al divorzio. “Io e Fabrizio siamo completamente diversi. Io sono timida, riservata, ma anche una guerriera. Le nostre vite non sono state facili, ma è come ti approcci a essa che ti rende la persona che sei. Lui invece ama parlare di sé e ha sete di stare al centro dell’attenzione. Non è una critica, solo un’osservazione”, ha raccontato qualche tempo fa la Moric ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo.

Nina Moric lontana da Fabrizio Corona

Dopo anni di silenzio e di distacco totale, sembrava che tra Nina Moric e Fabrizio Corona fosse tornato il sereno. Per amore del figlio Carlos, i due erano riusciti a mettere da parte il passato trascorrendo insieme diverso tempo, comprese le vacanze e donando a Carlos la serenità di cui aveva bisogno. Un rapporto che, però, oggi, è tornato ad essere freddo. In un’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni del settimanale Oggi, nel raccontare il problema di salute causato da un’infezione, l’ex modella ha ammesso di sentirsi profondamente sola.

“Mi hanno abbandonata tutti. Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non ho più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo” – ha raccontato a Oggi lo scorso agosto. “Non ho più una famiglia. Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo”, ha concluso.











