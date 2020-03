Nina Moric/ “L’ultimo periodo è stato veramente devastante” (Vieni da me)

Nella lunga intervista a Vieni da me, Nina Moric ha parlato del suo rapporto con Fabrizio Corona: «E’ il più grande amore della mia vita. Se lo risposerei? Assolutamente sì: nonostante sia una testa di rapa, ha tanti difetti ma ha un pregio, ha un cuore. Non lo dimostra spesso, ma è così. Io mi fido di lui oggi, una volta non mi fidavo, ma oggi sì. Lui è un narcisista patologico e vive per il denaro, ama lavorare. Lui non mi ha mai ferita facendomi del male atroce. Noi ci lasciammo nel 2009, non andavano bene le cose e non appoggiavo certi suoi atteggiamenti lavorativi. Mi ha fatto male questa separazione, ma mi ha sempre protetta». La showgirl ha poi aggiunto: «Eravamo innamorati follemente, ma poi l’amore si è spento con la fiducia. Ma, oggi come oggi, posso dire che riesco a comunicare meglio con lui: ci sentiamo tutti i giorni, è come essere fratello e sorella. Nostro figlio Carlos è felicissimo: ci siamo fatti delle guerre inutili in questi anni». (Aggiornamento di MB)

NINA MORIC: “L’ULTIMO PERIODO E’ STATO DEVASTANTE

«L’ultimo periodo è stato veramente devastante, mi sto disintossicando dal gossip»: così esordisce Nina Moric nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me. La showgirl si è raccontata a tutto tondo nel salotto di Caterina Balivo, a partire dalla sua adolescenza: «Io non ho mai avuto il desiderio di diventare una modella: a 16 anni sono andata via di casa ma ho continuato a studiare. Poi ho fatto due anni di Giurisprudenza e Psicologia, ma non ho mai finito. Non ho un rapporto stretto con la mia famiglia, soprattutto con mio papà: non lo vedo o sento più da 15 anni. Con mia madre all’inizio era difficile ricostruire un rapporto, ma adesso è l’unica: la mamma è sempre la mamma».

NINA MORIC A VIENI DA ME

Nina Moric nel salotto di Vieni da me ha poi parlato del suo rapporto con la madre, tornato a risplendere dopo un periodo burrascoso: «Siamo riusciti a rompere le barriere che si sono create in passato tra di noi. Io ho Carlos, lei ed il mio ex marito: loro sono la mia famiglia». La showgirl ha poi aggiunto: «Nella vita ho sempre pensato che il perdono è la virtù dei forti, ma a tutti non è concesso invece: c’è un abisso tra perdono e indifferenza. Io ho perdonato mia mamma perché so che non ha fatto nulla in malafede. So che non l’ha fatto con cattiveria, ma è scattato un meccanismo di cui non si è resa conto… Per mio padre è indifferenza».



