Fabrizio Corona prega su Instagram/ Foto, “Non Dio ma la forza della mia anima”

Fabrizio Corona si dà alla preghiera seppur in maniera inedita: “Non prego Dio, prego la forza della mia anima”, scrive su Instagram nella didascalia ad un nuovo post pubblicato questo pomeriggio. Tre scatti consecutivi che si aprono proprio con l’ex re dei paparazzi in primo piano: mani giunte, occhi chiusi e testa rivolta verso l’alto. In tutte e tre le foto Corona, a petto nudo, sfoggia i suoi numerosi tatuaggi. Le sue parole, nella loro brevità, hanno dato spazio a vari commenti, tra chi continua a sostenerlo e ad incoraggiarlo con parole di stima e chi invece gli riserva pesanti critiche spesso condite da offese. “Quale Dio?”, domanda un utente esprimendo indignazione con l’uso di una emoji che vomita. Ma c’è anche chi, come suo figlio Carlos Maria, continua a sostenerlo con estremo affetto. “Continua così e segui sempre tuo padre”, lo incoraggia qualcuno. Tra i vari commenti anche quelli di chi ammette di pregare per lui: “Dio ti aiuterà. Vedrai Fabrizio… Io credo e prego”. “Forza Fabri anche se preghi è sempre una forza in più, forza ragazzone”, si legge ancora.

FABRIZIO CORONA, SUI SOCIAL L’AFFETTO PER IL FIGLIO

Sono in tanti gli utenti che continuano a sostenere con orgoglio Fabrizio Corona, di recente coinvolto in una nuova vicenda che aveva fatto indignare anche il suo legale, l’avvocato Ivano Chiesa, intervenuto per l’ennesima volta denunciando il “becero moralismo” nei suoi confronti. Nei giorni scorsi l’ex re dei paparazzi aveva postato un nuovo scatto in cui sfoggiava un fisico ed un look da vero modello: “Look e dieta per il mare”, scriveva, per poi aggiungere tra parentesi una nota amara: “Che non vedrò neanche quest’anno”. Nelle ultime ore Fabrizio Corona ha condiviso alcune storie su Instagram con suo figlio ricordando di essere ormai prossimo ai 18 anni. Il ragazzo sta facendo una dieta al fine di prendere peso e sta seguendo un percorso intensivo di spot. L’affetto tra i due è sempre evidente e si percepisce la voglia reciproca di condividere costantemente passioni e momenti di vita quotidiana insieme, tra sport e parentesi di puro svago.

Visualizza questo post su Instagram NON PREGO DIO,PREGO LA FORZA DELLA MIA ANIMA. @adalet_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 19 Lug 2020 alle ore 9:19 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA