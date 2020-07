Fabrizio Corona, polizia in casa/ Musica alta e serata con amici: ma è ai domiciliari

Ancora guai per l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che la scorsa notte avrebbe ricevuto la visita in casa da parte di alcuni poliziotti, intervenuti dopo le lamentele di alcuni vicini. A riferirlo è Fanpage, che spiega cosa sarebbe accaduto lo scorso sabato sera nell’abitazione milanese di Corona. Secondo la ricostruzione, l’ex marito di Nina Moric avrebbe ricevuto in casa la visita di alcuni amici sebbene nella sua condizione ciò non sarebbe consentito dalla legge. Nel corso della notte però, qualcuno, presumibilmente un vicino, avrebbe allertato la polizia lamentando musica ad alto volume provenire proprio dall’appartamento dell’ex re dei paparazzi. Al loro arrivo gli agenti non avrebbero trovato alcuna festa né musica ad alto volume ma la presenza di cinque amici – due ragazzi e tre ragazze – incensurati e che stavano trascorrendo la serata in compagnia di Corona. Nulla di strano se non fosse che Fabrizio è ancora sottoposto agli arresti domiciliari e quindi non potrebbe ospitare in casa ospiti salvo decisione del Giudice dal momento che anche i domiciliari rappresentano una misura cautelare a tutti gli effetti.

FABRIZIO CORONA, POLIZIA IN CASA: LE LAMENTELE DEI VICINI

Adesso sarà ancora una volta il Tribunale a doversi esprimere sul nuovo accaduto che ha coinvolto Fabrizio Corona anche alla luce di quanto accertato dagli agenti intervenuti la scorsa notte nella sua casa di Milano. Gli agenti sarebbero intervenuti dopo la lamentela di alcuni vicini che avevano denunciato una festa in corso nell’abitazione dell’ex re dei paparazzi con musica ad alto volute. Episodio che si sarebbe verificato alcune sere prima. Come rammenta Fanpage, non è la prima volta che Fabrizio Corona sfida la legge: durante il lockdown fu diffidato per aver ospitato a casa sua un amico e personal trainer. Una misura illegale in quanto in quel preciso momento l’Italia intera era in isolamento con il divieto da Nord a Sud di vedere persone estranee al proprio nucleo familiare se non con alcune eccezioni previste dalla legge e che comunque non riguardavano soggetti come amici o personal trainer appunto.



