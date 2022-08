Fabrizio Corona ritocchino al viso/ L’attacco a Garko “Sembra una vecchia rifatta”

Fabrizio Corona non è nuovo fare scalpore per i suoi comportamenti spesso giudicati dai più estremi e non lo è neanche adesso quando pochi giorni fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che per molti sarebbe stato un tabù, ma per lui è un motivo di vanto. Il fotografo ha mostrato il suo viso dopo un intervento di chirurgia estetica.

Intervistato da Novella Duemila Fabrizio Corona ha ammesso di sentirsi molto più giovane della sua età ammettendo anche: “Se hai la testa che funziona, lo spirito che funzione e ricorri alla chirurgia estetica, sei sempre perfetto”. Fabrizio Corona non ha paura di mostrarsi in pubblico dopo l’operazione e spezza una lancia in favore di una pratica così tanto usata e così nascosta: “La chirurgia estetica deve essere fatta bene, questo è fondamentale. Faccio un esempio: Gabriel Garko, uomo stupendo, un uomo tra i più belli in circolazione, ha un anno in più di me ma sembra una vecchia rifatta”.

Fabrizio Corona senza segreti

Fabrizio Corona ha deciso di mostrare il suo viso senza filtri a tutti i suoi follower per sdoganare quanto più possibile l’idea che la chirurgia estetica sia una cosa di cui vergognarsi o da nascondere, rivelando: “Se vivi di immagine, non puoi che offrirla sempre al meglio, e l’estetica, in qualsiasi forma, anche quella chirurgica ti aiuta. Non bisogna negare delle realtà che sono tanto evidenti. Buona parte del mondo femminile, famoso e non, ancora adesso fa fatica ad ammettere i vari ritocchini”.

Insomma, Fabrizio Corona non ha dubbi sul suo futuro: puntare sulla propria immagine e magari costruire una famiglia con la sua fidanzata Sara Barbieri, infatti ha rivelato di avere intenzione di sposare la ragazza che ama molto soprattutto per “la sua pazzia” anche se nel prossimo futuro il fotografo vorrebbe trasferirsi negli Stati Uniti e fare una serie televisiva sulla propria vita.

