Fabrizio Corona, ritorno social/ Video, cappello alla Peaky Blinders “conta ciò che…”

Poco alla volta Fabrizio Corona sta facendo il suo ritorno sui social. Nelle ultime ore è tornato ad essere il protagonista di un video “muto” su Instagram in cui è apparso con cappello alla Peaky Blinders, barba incolta, capelli lunghi e tra le mani una delle tante foto di famiglia. Sono i ricordi a dominare in queste giornate dedicate alla riflessione e Corona ha deciso di postarle sulla sua seguitissima pagina social, come quella di alcuni giorni fa, in bianco e nero, alla quale fa da cornice una frase di mamma Gabriella: “Prima di buttarsi a 15 anni di testa in una piscina vuota era un angelo”. Tra le altre foto di archivio spuntate, oltre a quella che lo ritrae insieme all’ex moglie e madre di suo figlio, Nina Moric, anche una più datata foto del padre della quale si legge nella didascalia che la accompagna: “Conferenze stampa: Vittorio Corona e Francesco Cossiga. Strano paese”. In ultimo, sfogliando i ricordi c’è anche un video, precisamente una intervista realizzata qualche tempo fa da Pif nella quale Corona spiega il segreto del successo: “trovare il proprio equilibrio”. All’epoca spiegava che a mancargli era essenzialmente la serenità, quella che forse ora, poco alla volta, sta tentando di riconquistare.

FABRIZIO CORONA, RITORNO SOCIAL: INSIEME AL FIGLIO CARLOS

Così come per il giorno di Natale, anche oggi, a pochi giorni dal Capodanno, Fabrizio Corona ha trascorso del tempo insieme al figlio Carlos, come emerge dalle sue ultime Storie su Instagram. Quello che sta vivendo è per l’ex re dei paparazzi un periodo di ricostruzione interiore. Lo si comprende dalla voglia che ha di ripercorrere i suoi passi e quelli della sua famiglia, commemorare le origini con foto e frasi e soprattutto riprendersi il tempo finora perduto insieme al figlio avuto dall’ex moglie Nina Moric. Nelle Stories Corona non compare, se non in una foto che immortala solo parzialmente il suo volto, mentre si vede ad un tavolo il figlio Carlos mentre sgranocchia uno snack, probabilmente di fronte al padre impegnato nella lettura di un quotidiano. In alcuni precedenti filmati scrive: “Conta solo quello che hai dentro”. Solo nei giorni scorsi avevano commosso le foto dell’abbraccio tra padre e figlio e la frasi di Fabrizio: “Regalo mio più grande”, riferita proprio a Carlos.

Visualizza questo post su Instagram LA MIA FAMIGLIA. I CORONA’S. Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 28 Dic 2019 alle ore 10:07 PST





