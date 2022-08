Fabrizio Corona, “Sei la persona più speciale che esista”/ La dedica a Carlos…

Fabrizio Corona e il dolce post per il compleanno di Carlos

Fabrizio Corona fa una dolce dedica al figlio Carlos per il suo compleanno. L’ex re dei paparazzi ha postato sui social un tenero scatto in cui Fabrizio abbraccia suo figlio. Carlos è stato spesso nell’occhio del per diversi motivi, uno dei quali il divorzio dei genitori e qualche problema di salute che non è mai stato ben precisato. Il padre Fabrizio Corona, in merito a questo, ha spesso reclamato il fatto di non essere stato messo al corrente delle difficoltà del figlio mentre era in carcere, e di averle scoperte sono una volta essere stato rilasciato.

Fabrizio Corona e la fidanzata Sara Barbieri "Ecco come ci siamo conosciuti"/ E sul matrimonio…

Per il suo compleanno, Fabrizio ha voluto dedicare al figlio tenere parole di affetto sottolineando quanto la loro vita sia stata complicata: “NON IMPORTA QUELLO CHE È STATO , NON IMPORTA SE LA NOSTRA VITA È STATA COMPLESSA E TRAVAGLIATA , NON IMPORTA SE SEI DOVUTO CRESCERE TRA MILIONI DI DIFFICOLTÀ , CIÒ CHE IMPORTA È CHE NONOSTANTE TUTTO SEI LA PERSONA PIÙ PURA E SPECIALE CHE ESISTA , CHE ILLUMINI TUTTO CIO’ CHE TI CIRCONDA E CHE AMI FOLLEMENTE TUTTA LA TUA FAMIGLIA.TUTTA . AUGURI AMORE MIO ! FARÒ DI TUTTO PER RENDERTI FELICE E SERENO E FINO A QUANDO CI SARÒ SAREMO INSEPARABILI…POI TOCCHERÀ A TE !”, ha scritto. Un post che ha raccolto numerosi like e commenti. Molti utenti sottolineano la purezza e l’onestà del figlio Carlos che in questi anni ha dovuto attraversare momenti difficili e complicati. Nonostante tutto però Carlos ce l’ha fatta.

Sophie Codegoni pronta per Avanti un altro/ "Eliminate mele marce": attacco a Corona?

Fabrizio Corona e Sara Barbieri beccati in Sardegna, luna di miele anticipata

Fabrizio Corona è partito per la Sardegna con la sua fidanzata Sara Barbieri. I due fanno sul serio tanto che Fabrizio le ha chiesto di sposarlo. Il Settimanale Chi ha pubblicato gli scatti della luna di miele anticipata. Le foto li ritraggono in piscina fra effusioni appassionate, baci e scambio di tenerezze. Tra loro la differenza d’età non sembra affatto un problema: “Vero, ha molti anni meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare”, aveva dichiarato. I due fanno coppia fissa da ormai un anno. Fabrizio l’ha conosciuta sui social e ha voluto conoscerla di persona.

Fabrizio Corona, il figlio Carlos Maria "Vorrei brindare alla libertà di mio padre"/ E scoppia la polemica!

L’ex re dei paparazzi ha assicurato che il matrimonio si farà entro febbraio 2023 anche se non sono trapelati ulteriori dettagli sulla location delle nozze. Corona a tal proposito ha dichiarato: “Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente. É vero, ha 26 anni in meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare”. Un amore tenuto lontano dai riflettori come ha sottolineato Corona: “Con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato. Ma stiamo insieme da un anno, con lei convivo da un anno, con lei e con Carlos”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA