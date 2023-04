Fabrizio Corona si candida a consigliere comunale di Catania/ “Turismo e pulizia”

Fabrizio Corona entra ufficialmente in politica. L’ex re dei paparazzi ha infatti deciso di candidarsi per il consiglio comunale di Catania. A dare l’annuncio nelle scorse ore, l’avvocato penalista Giuseppe Lipera, candidato sindaco di Catania, che ha spiegato ai giornalisti: “Annuncio che Fabrizio Corona ha accettato di candidarsi a consigliere comunale nella nostra lista del movimento popolare catanese”. In vista del voto amministrativo che si terrà alla fine del prossimo mese di maggio, Lipera ha aggiunto: “Fabrizio Corona ha indubbiamente delle capacità geniali e rappresenta per me una vittima del sistema giudiziario italiano. L’ho seguito da lontano, da sempre, e sono testimone di quello che hanno patito i suoi familiari. Se diventerò sindaco di questa città, Fabrizio Corona, che certamente verrà eletto consigliere comunale, sarà l’assessore ai servizi sociali del Comune di Catania”.

Sulla vicenda si è poi espresso lo stesso Fabrizio Corona che ha spiegato quali potrebbero essere le sue mosse da politico: “Il turismo non è sviluppato. Occorre fare qualcosa per la pulizia della città. Catania e Palermo sono città che potrebbero essere sfruttate molto meglio di quanto lo siano ora. Basta guardare cosa è accaduto al calcio. Avevamo una squadra di serie A… La politica ormai occupa posti per interesse, per potere. Avete visto che fine ha fatto il sindaco precedente?”.

FABRIZIO CORONA SI CANDIDA A CATANIA: “IO SONO ETNEO…”

E ancora: “Io sono di Catania, nato e cresciuto qui. Con l’avvocato (Lipera, ndr) ci legano un’infinità di cose – le sue dichiarazioni riportate da Repubblica – la cosa per cui sono qua è perché con la mia storia di vita avevo in progetto di fare politica. Se posso essere d’aiuto a sostenere una persona per bene, che vuole fare delle belle cose per questa città, sono a disposizione e ci metto impegno, sacrificio e soprattutto serietà”.

Quindi Lipari ha aggiunto, convintissimo della candidatura: “Che Fabrizio Corona verrà eletto consigliere comunale non ci sono dubbi. Penso che sarà quello che prenderà più voti a Catania, per la sua notorietà, per la sua simpatia e la sua cultura. Se sarò eletto sindaco farà l’assessore ai servizi sociali perché ha combattuto nella sua vita, ha subito ingiustizie e sa a come rapportarsi con le persone che hanno sofferto e che hanno bisogno”.

