Fabrizio Corona smonta il matrimonio tra Belen ed Elio Lorenzoni/ “Vi prende per il cul*, stesso copione!”

Belén Rodríguez ed Elio Lorenzoni si sposano? Corre sul web l’indiscrezione da quando la showgirl argentina ha pubblicato uno scatto della sua mano su cui spicca un prezioso anello. A far credere che potesse trattarsi di un anello di fidanzamento è stata poi la stessa Belen, affiancando allo scatto una didascalia semplice ma eloquente: “Sì”.

Quel ‘Sì’ è parso essere la risposta di Belen alla presunta proposta di matrimonio di Lorenzoni; ma è davvero così? Mentre il web si chiede come stiano realmente le cose, Fabrizio Corona rompe il silenzio sulla questione e racconta una sua verità molto distante da quanto inteso da molti. L’ex re dei paparazzi, che è stato compagno della showgirl argentina dal 2009 al 2012, attraverso il suo portale Dillinger News, ha annunciato che si tratterebbe di una montatura.

Fabrizio Corona su Belen: “Sempre lo stesso copione”

“Il copione è sempre lo stesso, – ha esordito Corona in riferimento a Belen Rodriguez – ogni uomo che entra nella sua vita sembra essere quello giusto, tutti lì a sperarci prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbese, poi di Iannone, poi di nuovo De Martino e adesso di Lorenzoni. C’è chi ancora le crede e crede seriamente a quello che lei posta. Ma non vi rendete conto che è tutto un ‘copia e incolla’?“. Stando a quanto poi aggiunto da Corona, il resort maldiviano sarebbe quello dove “porta tutti (lo stesso Fabrizio c’è stato, ndr). Almeno il buon gusto di cambiare hotel. Stavolta non è in quell’hotel, ma è comunque di nuovo alle Maldive. Il mondo è così grande, ma evidentemente il suo cuore è lì“, ha quindi concluso.











