Stefano De Martino è stato ospite nella nuova stagione di “Passa dal Basement”, podcast di Gianluca Gazzoli; occasione per raccontarsi nelle diverse fasi della sua vita e passando in rassegna diversi temi che spesso sono balzati al novero della cronaca. Il conduttore di Affari Tuoi è stato ovviamente incalzato anche sulle vicende riguardanti la sua vita privata e sentimentale, come il matrimonio con Belen Rodriguez fino alla recente rottura dopo il ritorno di fiamma. “Mi sono innamorato di una delle donne più belle del mondo, la Ferrari delle donne, e sono riuscito a conquistarla. In quel momento sono stato sottoposto ad un’attenzione mediatica a cui non ero abituato… Non avevo proprio gli strumenti per gestire la comunicazione, per tanti anni sono stato ‘il marito di Belen’ e me la prendevo con chi mi etichettava così”.

Chiaramente, Stefano De Martino – seppur senza entrare direttamente nel merito – ha commentato anche i racconti di Belen Rodriguez di alcuni mesi fa a proposito dei ripetuti tradimenti del conduttore che hanno poi sancito la definitiva rottura. “Ci sono rimasto male anche per la modalità; perchè quando ci si lascia tutti abbiamo da ridire delle cose con l’altro, ci si fa tanto bene quanto male quando ci si ama”. Stefano De Martino ha poi aggiunto: “Se ami tanto, soffri tanto quando le cose non vanno bene ed è normale. Ed ognuno di noi quando finisce una relazione ha una lista di cose da rimproverare all’altro. Ma in quel momento mi è dispiaciuto sentirle così…”.

Parlando dell’amore per Belen Rodriguez, al netto delle conflittualità, Stefano De Martino – sempre nel podcast di Gianluca Gazzoli – si è espresso anche sul rapporto d’amore con suo figlio Santiago. “Prima dicevo di sì a tutto, poi ho capito che dovevo stare con mio figlio Santiago. Lui non sarà riconoscente per le cose materiali ma per il tempo che abbiamo passato insieme… Fare i genitori è difficile perchè stai crescendo mentre allevi una persona: non c’è una ricetta per crescere bene i figli, secondo me bisogna esporli alla bellezza, li fa fiorire”.

Non poteva mancare anche un pensiero sulla nuova esperienza televisiva alla guida di Affari Tuoi: “E’ un programma che ha uno zoccolo duro a prescindere da chi lo conduce; io ci metto del mio, poteva andare peggio” – ha spiegato Stefano De Martino – “Mi erano state proposte altre cose nel corso del tempo ma non risuonavano con me. Tante persone sono orfane di chi c’è stato prima, ma è lo stesso scotto da pagare per gli emergenti”. Il conduttore ha anche rivelato: “Con Amadeus ci siamo sentiti al telefono e mi ha detto: ‘Vedrai che ti divertirai’…”.