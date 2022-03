Fabrizio Corona: “Sophie Codegoni? Con Basciano durerà 3 mesi”/ “La madre…”

Fabrizio Corona pubblica una storia al vetriolo sul proprio profilo Instagram contro Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Se fino a poche settimane fa, mentre era ancora nella casa del Grande Fratello Vip, Sophie esprimeva riconoscenza nei confronti di Corona per averla aiutata in determinate situazioni lavorative, uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, la Codegoni ha preso definitivamente le distanze da Corona concentrandosi sulla propria storia d’amore con Alessandro Basciano di cui si è innamorata nella casa e al proprio lavoro. Prima di chiudere definitivamente il capitolo Corona, Sophie ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Verissimo, nella puntata del 20 marzo.

“Io avevo un rapporto di amicizia e di lavoro con lui, ad oggi questo rapporto non c’è più. Mi sono informata e ho scoperto che tante cose lavorative non sono state fatte. Per questo non c’è più alcun rapporto. E’ stato una grandissima delusione”, ha detto Sophie nel salotto di Silvia Toffanin. La replica di Corona è arrivata attraverso i social.

Fabrizio Corona al vetriolo su Sophie Codegoni e la madre

Tra le storie del proprio profilo Instagram, Fabrizio Corona ha condiviso una parte dell’intervista che Sophie Codegoni ha rilasciato a Verissimo aggiungendo la propria opinione sulla situazione. “Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini (Sophie e Alessandro)…I loro contenuti sono l’espressione del mondo social”, ha scritto Corona che ha poi lanciato anche una frecciatina alla mamma di Sophie – “E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Insta. durata: 3 mesi”.

A rispondere a Corona, sempre sui social, è stato proprio Alessandro Basciano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha condiviso una foto di Corona coprendo il suo viso con la faccia di un clown.













